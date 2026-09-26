レアル・マドリードは国際Aマッチ期間中に懸念すべき打撃を受けた。キリアン・エムバペがフランス代表での出場中に左膝を負傷し、ジダン率いるフランス代表の初戦でピッチを去ることを余儀なくされたのだ。離脱期間を決定する精密検査の結果が待たれている。

スペイン紙『スポルト』によると、エムバペがフランスで受けた初期検査で腱の損傷が判明し、これを受けてフランスサッカー協会は彼を国際Aマッチ期間の残りの試合から外した。その後、選手は追加検査を受けるためバルデベバスへと戻った。

エムバペは本日土曜日にマドリードに到着し、そのままレアル・マドリードのトレーニングセンターへ直行して検査を受け、約20分後に施設を後にした。

最終的な診断や公式な離脱期間は、医学的評価の完了を待つ状況で、現時点ではまだ発表されていない。

『アス』紙が報じ、レアル・マドリードに近い報道が伝えたところによると、初期情報ではこのフランス代表FWが3週間から8週間の離脱となる可能性が示唆されているが、この期間は最終診断が出るまで不確定なままだ。

クラブ内では、エムバペの左膝に関する過去の経緯から懸念が高まっている。昨シーズンには同じ部位のトラブルに悩まされ、いくつかの重要な試合での出場に影響を及ぼし、当時はベンフィカ戦とマンチェスター・シティ戦を欠場していた。

この負傷はレアル・マドリードにとって微妙な時期に重なった。今後数週間、クラブには強敵との対戦が控えており、その筆頭が10月25日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるバルセロナとのクラシコである。

もしエムバペの離脱が6週間から8週間に及ぶことが確定すれば、レアル・マドリードはクラシコでこのフランス代表FWの起用を欠くことになりかねない。一方でクラブは、離脱期間と負傷の深刻度を確定させるため、最終的な検査結果を待っている状況だ。

今回のエムバペの負傷は、彼の負傷歴に関する懸念を一層強めている。この選手はレアル・マドリード加入以降、2年余りの間に7度の負傷を負っているが、クラブは医学的検査が完了し、負傷の性質が正式に判明するまで、いかなる結論も出すことを避けている。