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Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

翻訳者：

初出場で完璧な記録：バルセロナ対バジェカーノの主審にとって「特別な」試験

バルセロナ 対 ラージョ・バジェカーノ
バルセロナ
ラージョ・バジェカーノ
ラ・リーガ
スペイン

なぜ？

今夜カンプ・ノウで行われる予定のバルセロナ対ラージョ・バジェカーノの一戦は、フランシスコ・ホセ・エルナンデス・マエソ主審が担当し、今季ラ・リーガでは2度目の登場となる。VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）はラウル・マルティン・ゴンサレスが務める。

今夜の対戦は、2023年8月に1部リーグへ昇格して以来、エルナンデス・マエソが担当するバルセロナの試合としては5試合目となる。過去に同主審が裁いた4試合で、カタルーニャのクラブは一度も敗れていない。

エルナンデス・マエソが担当したバルセロナの直近の試合は、去る4月25日のヘタフェ戦で、カタルーニャのクラブが2－0で勝利を収めた。

また、昨季にはラ・カルトゥハでのバルセロナ対レアル・ベティス戦も担当し、この試合はバルセロナが5－3で制した。

同主審は2024-2025シーズンにもバルセロナの別の試合を担当しており、リーグ第31節でブタルケでのレガネス戦を1－0で勝利している。一方、カタルーニャのクラブとの初めての試合は、2023-2024シーズンのコパ・デル・レイのラウンド16で、バルセロナがウニオニスタス・デ・サラマンカを3－1で下している。

ラ・リーガ
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バルセロナ
BAR
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ラージョ・バジェカーノ
RAY

今夜の対戦はエルナンデス・マエソにとって特別な意味を持つ。審判としてのキャリアが始まって以来、カンプ・ノウでバルセロナの試合を担当するのは初めてとなるからだ。

一方、同主審はラージョ・バジェカーノとの相性はあまり良くない。同クラブの試合を11試合担当し、その中でラージョは3勝1分け7敗という成績にとどまっている。

エルナンデス・マエソが担当したラージョの直近の対戦は昨季のコパ・デル・レイのラウンド16で、アラベスに0－2で敗れ、大会から姿を消した。

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