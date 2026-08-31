今夜カンプ・ノウで行われる予定のバルセロナ対ラージョ・バジェカーノの一戦は、フランシスコ・ホセ・エルナンデス・マエソ主審が担当し、今季ラ・リーガでは2度目の登場となる。VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）はラウル・マルティン・ゴンサレスが務める。

今夜の対戦は、2023年8月に1部リーグへ昇格して以来、エルナンデス・マエソが担当するバルセロナの試合としては5試合目となる。過去に同主審が裁いた4試合で、カタルーニャのクラブは一度も敗れていない。

エルナンデス・マエソが担当したバルセロナの直近の試合は、去る4月25日のヘタフェ戦で、カタルーニャのクラブが2－0で勝利を収めた。

また、昨季にはラ・カルトゥハでのバルセロナ対レアル・ベティス戦も担当し、この試合はバルセロナが5－3で制した。

同主審は2024-2025シーズンにもバルセロナの別の試合を担当しており、リーグ第31節でブタルケでのレガネス戦を1－0で勝利している。一方、カタルーニャのクラブとの初めての試合は、2023-2024シーズンのコパ・デル・レイのラウンド16で、バルセロナがウニオニスタス・デ・サラマンカを3－1で下している。

今夜の対戦はエルナンデス・マエソにとって特別な意味を持つ。審判としてのキャリアが始まって以来、カンプ・ノウでバルセロナの試合を担当するのは初めてとなるからだ。

一方、同主審はラージョ・バジェカーノとの相性はあまり良くない。同クラブの試合を11試合担当し、その中でラージョは3勝1分け7敗という成績にとどまっている。

エルナンデス・マエソが担当したラージョの直近の対戦は昨季のコパ・デル・レイのラウンド16で、アラベスに0－2で敗れ、大会から姿を消した。