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アル・イテハドからアル・ホルードへ期限付き移籍中のGKハメド・アル・シャンキーティが窮地に立たされている。サウジアラビア代表デビュー戦で失点につながる致命的なミスを犯した。

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サウジアラビア代表は火曜日、カタールの首都ドーハのジャシム・ビン・ハマド・スタジアムでウズベキスタン代表と対戦した。今回のインターナショナルマッチウィークにおける親善試合の2試合目となる。

試合開始から19分、アル・シャンキーティの致命的なミスからシェルゾド・エサノフが決め、ウズベキスタンが先制した。

若き守護神はサウジアラビアの味方選手へパスを出そうとしたが、ボールはエサノフに渡ってしまう。完全にゴールと1対1になったエサノフは、難なくネットを揺らした。

このミスはアル・シャンキーティを窮地に追い込むものとなった。ロシュン・サウジリーグでアル・ホルードの一員として好パフォーマンスを見せ、サウジアラビア代表で迎えた初めての国際試合だっただけに、なおさらだ。

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21歳の同選手は、アル・ヒラルのGKムハンマド・アル・オワイスに代わって先発出場した。サウジアラビア代表を率いるギリシャ人指揮官ヨルゴス・ドニス監督が、アル・オワイスを先発メンバーとベンチメンバーの双方から外すことを決断したためだ。

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アル・シャンキーティがこのポジションを得たのは、アル・ナスルのGKナワフ・アル・アキディが第27回アラビアン・ガルフ・カップ「ガルフカップ27」で負傷したことが背景にある。

アル・アキディは肘に重傷を負い、現在まで欠場が続いているため招集外となった。これに伴いアル・シャンキーティが第2GKに昇格し、アブドゥルクドゥス・アティーヤが第3GKとして加わった。

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先週金曜日に韓国を3-2で下したメンバーからの変更は、ハメド・アル・シャンキーティだけではない。右サイドバックにはムハンマド・アブ・アル・シャマトに代わり、サウード・アブドゥルハミドが入った。

またドニス監督は、ムハンマド・カンノに代えてムサブ・アル・ジュワイルを先発に復帰させた。アル・ジュワイルは「ガルフカップ27」のサウジアラビア代表には名を連ねておらず、前節の韓国戦ではベンチスタートだった。

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さらにギリシャ人指揮官は前線でも2人を入れ替え、ムハンマド・アル・カハタニとアブドゥッラー・アル・ハムダンに代わり、アハメド・アル・ガムディとフィラス・アル・ブライカンがマルワン・アル・サハフィと並んで出場した。

サウジアラビア代表の先発メンバーは以下の通り。

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GK：ハメド・アル・シャンキーティ

DF：サウード・アブドゥルハミド、アブドゥルエラ・アル・アムリ、ハッサン・タンバクティ、ムテブ・アル・ハルビ

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MF：アブドゥッラー・アル・ハイブリ、ナセル・アル・ダウサリ、ムサブ・アル・ジュワイル

FW：マルワン・アル・サハフィ、フィラス・アル・ブライカン、アハメド・アル・ガムディ

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ウズベキスタンとの対戦成績ではサウジアラビアが優位に立っている。今夜の一戦を前に両者は12試合を戦っており、サウジアラビアが7勝、ウズベキスタンが4勝、引き分けが1試合となっている。

なお、この試合はサウジアラビア代表がカタールの首都ドーハで行っている今回の合宿における2試合目。先週金曜日の初戦では韓国に3-2で勝利している。