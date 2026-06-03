初のワールドカップ出場を控えたロッテルダム出身のサッカー兄弟

6月15日、オランダ生まれの選手6人を擁するカーボベルデは欧州王者スペインと対戦する。本記事では、Voetbalzoneが2025年に行った2つの個別インタビューに基づき、W杯出場を目指すドゥアルテ兄弟にスポットライトを当てる。

シドニー・ロペス・カブラル（ベンフィカ）、ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）、デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）、ジャミロ・モンテイロ（PECズヴォレ）、ギャリー・ロドリゲス（アポロン・リマソール）、ダイロン・リブラメント（カサ・ピア）の6人が、この夏、ロッテルダムでカーボベルデへの声援をさらに熱くするだろう。

スパンゲン育ち

ラロス（29）とデロイ（26）にとって、これは夢の実現だ。2人はスパンゲンで育ち、後にスキダムへ移った。末っ子のデロイは昨年、サッカーが家族でなぜこれほど大切なのかを語った。

「僕たちにはいつもサッカーのことばかり考える熱狂的な父がいた。幼い頃からヘット・カステールやデ・クイプに連れて行ってもらい、自然とサッカーが好きになった。家では父がほぼすべての試合を見ていたから、選択肢はほとんどなかった。そのサッカーへの愛を父は僕たちに伝えてくれた」と語った。

兄弟はスパンゲンのマリア広場で何時間もボールを追った。2歳上のラロスは常に才能があると見なされ、オランダユースではフレンキー・デ・ヨングより優先された。幼少時にトッテナムと契約する機会もあったが、最終的にPSVを選んだ。

ラロスは、海外移籍やカーボベルデ代表入りを目指し、二人が別々の道を歩んだと語る。「僕は世代を飛び級し、スパルタのユースで目立っていた。デロイは最初そうでなく、僕の影に隠れていた。だが後に開花した」。

「変に聞こえるかもしれないが、私のPSV移籍は結果的にデロイにとってプラスになった。スパルタでは私たちをあまり比較しなくなり、私がアイントホーフェンでプレーし始めると、弟の成長は急速だった。結局、彼は私より早くプロになった。私たちは互いに、自分たちが望む以上のものを願っている」

デロイは「家族も私も、あのときラロスが私を救ってくれたと思っている。スパルタC2で退団寸前だった私を出場させ、体脂肪率の高さも見逃してくれた」と感謝を語る。

数年後、2人がスパルタのトップチームで共闘したとき、すべてが実を結んだ。ラロスにとってそれは最高の瞬間だった。「運命のように感じた。古巣に戻り、弟と一緒のピッチに立てたのは夢のようだった。2019年の昇格は生涯忘れない。」

Imago

カボヴェルデ代表での夢も共有している。

スパルタ退団後、2人はエールディヴィジで優れたMFに成長。ラロスはFCフローニンゲン、デロイはフォルトゥナ・シッタルトでプレーし、兄弟合わせてオランダで400試合以上に出場した。

デロイは、オランダ代表ユースでジャスティン・クライファート、ドニエル・マレン、コディ・ガクポ、ノア・ラングとプレーした。その後、代表をカーボベルデに変更した最初のドゥアルテ家選手となり、2022年3月に22歳でデビュー。現在までに30試合に出場している。

アブデルハク・ヌリやデ・ヨングと中盤でプレーしたラロスは2024年1月に代表デビューし、現在17試合に出場している。来夏のワールドカップは彼のキャリア絶頂期となるはずだ。「アフリカネイションズカップは夢が叶った瞬間だったが、弟と一緒にワールドカップに出場することが究極の目標だ」

カナダ、メキシコ、米国で開催されるこの大会では、各国の選手同士が交流する機会もあるだろう。デロイは「ノア・ラングとは毎日連絡を取り合っている。彼は親友だ。他の選手とはインスタグラムでたまに話している」と語る。

カーボベルデとオランダが同組になる可能性は低い。ブルー・シャークスはグループHでスペイン、ウルグアイ、サウジアラビアと対戦する。強豪揃いだが、予選突破だけで歴史的快挙だ。

Imago

絶好調だ。

今夏、ドゥアルテ兄弟の調子は上向きだ。デロイは昨季ルドゴレツで公式戦56試合に出場し3ゴール3アシストを記録した。

ラロスはプスカシュで33試合6アシスト。先週のセルビア戦（3－0）では代表初得点をマークした。

代表チームは水曜日に米国入りし、バミューダとの親善試合を経て、15日にスペインと初戦を迎える。

今後数週間で、2人が代表でどんな役割を担うか明確になる。すでに彼らの少年時代は感動の物語となっているが、番狂わせを起こせばさらに輝かしいものになるだろう。

故郷のロッテルダムはカーボベルデ流の祝祭ムードに包まれ、ショーブルグ広場がファンゾーンとなり「ラ・ロハ」との一戦が放映される。

Imago