バルセロナとレアル・マドリードの対立は、ピッチ外での新たな局面へと向かっている。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、スペインの首都で司法の場に出頭する期日が定められたためだ。これは、昨年5月の記者会見での発言をめぐってバルセロナが起こした訴訟を背景にしたものである。

紙面によると「マルカ」紙が伝えたところによれば、フロレンティーノ・ペレスは来る11月25日午前9時40分、マドリードの裁判所においてバルセロナとの和解調停に出席する。これは両宿敵間で高まる対立の新たな段階を示す動きとなる。

バルセロナ、フロレンティーノに撤回を要求

この調停は、バルセロナがフロレンティーノ・ペレスに対し名誉毀損の疑いで申し立てを行ったことを背景としている。カタルーニャのクラブは、クラブのイメージと名声を傷つけたとみなす複数の発言を、レアル・マドリード会長が撤回するよう求めている。

和解調停の主たる目的は対立を終わらせる和解に至ることだが、バルセロナはすでに、レアル・マドリード会長が要求に応じなかった場合に取り得る手段を定めている。

バルセロナが公にした立場によれば、ペレスが調停に出席しない場合、あるいは出席しても係争中の発言を撤回しない場合、クラブは彼に対して刑事訴訟を提起する可能性があり、これによって対立は両クラブ間のメディア上の応酬から、司法の場での争いへと転じることになる。

対立に火をつけた発言

問題の根源は、フロレンティーノ・ペレスが昨年5月12日に行った記者会見にさかのぼる。彼はネグレイラ事件について語り、バルセロナへ強い批判を向け、この件で彼が汚職と呼んだものは「組織的」であり、「史上最大のスキャンダル」を成すものだと断言した。

レアル・マドリード会長は発言の中で、この件は忘れ去ることができないと述べ、自身のクラブが欧州サッカー連盟に送付するための500ページに及ぶ資料を準備していることを明らかにした。また、この資料について連盟の関係者と話し合ったことも認めた。

さらにペレスは、レアル・マドリードが常に判定によって損害を被るチームではないと述べ、バルセロナは「常に利益を得る側だ」と付け加えたうえで、この件に欧州サッカー連盟が介入する必要性を強調した。

レアル・マドリード会長は、広範な議論を巻き起こしたもう一つの発言も放った。クラブが獲得したリーグ優勝7回は14回になり得たと述べ、7つのタイトルが自らのチームから「盗まれた」と主張したのである。

ユステが反論、事態はエスカレートへ

ペレスの発言はバルセロナ首脳陣の怒りを買い、彼らはこれをクラブとその名声を侮辱するものとみなした。数日後、バルセロナのラファ・ユステ副会長が強い言葉で反論した。

ユステは、フロレンティーノ・ペレスは「我々を不安定にさせるために中傷に訴えた」と述べ、両者は法廷で相まみえることになると断言し、バルセロナはクラブの名とエンブレムへの侮辱を許さないと強調した。

昨年6月、バルセロナは正式に法的手続きの開始を発表し、スペイン刑法第205条に基づき、名誉毀損の疑いでフロレンティーノ・ペレスに対して刑事訴訟を提起する前に、和解調停の開催を申し立てたことを明らかにした。

クラブは、この手続きの目的が、バルセロナが虚偽でありクラブのイメージと名声を侮辱するものとみなす特定の発言を、ペレスに撤回させることにあると強調した。

11月25日の調停が定められたことで、フロレンティーノ・ペレスは決定的な司法期日を前にすることとなった。一方で最大の焦点は、この対決が和解調停の段階で終わるのか、それともスペインサッカー界の二大巨頭の争いが実際に刑事訴訟へと移行するのかという点にある。











