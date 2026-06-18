分析動画：アンリがロナウドを辛辣に批判

元アーセナル、バルセロナでプレーしたフランス人テリー・アンリが、2026年W杯第11グループ初戦でコンゴ民主共和国と1-1で引き分けたポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドを批判した。

アンリは、ロナウドがチームワークを阻害し、個人的な得点を優先して効果的な攻撃を阻害したと分析した。

リオネル・メッシ、キリアン・エムバペ、アーリング・ハーランドが驚異的なゴールで紙面を飾った翌日、アンリは「ポルトガルのスターはライバルに追いつこうと焦り、その気持ちが判断を狂わせた」と指摘した。

試合後、フォックスのインタビューでアーセナルとバルセロナのレジェンドはこう語った。 「重要なのは、得点が欲しいのはチームだということだ。君ではない。彼は得点したいがためにバックパスのコースを遮り、その結果両選手の動きが相手に見えてしまい、ディフェンスを容易にしてしまっている」

『マルカ』紙によると、アンリはいくつかの攻撃シーンを分析し、ロナウドの動きがスペースを生み出すどころか味方のスペースを狭めたと説明した。

特に41歳のポジション取りは、ポルトガルの創造的エンジンであるブルーノ・フェルナンデスの動きを阻害していた。

『ミラー』紙によると、アンリはこう語った。 「ここを見てほしい。ポルトガルがボールを保持し、コンセイソンが受けようとしている。ロナウドは何度も同じ場面を経験している。もし彼が（ボールとは逆方向に）ダッシュしていれば、DFはカバーせざるを得なかった。だが彼は得点を欲し、結果的にブルーノ・フェルナンデスの進路を塞いでいる」。

続けてヘンリーは「もしロナウドが狭いエリアへ動いていれば、DFは彼についていき、フェルナンデスはワンタッチで決められた。だが彼は得点を欲し、バックパスのコースを塞ぎ、DFの視界に入ってしまう。結果としてインターセプトされやすくなる」と語った。

さらに「あの場面でブルーノ・フェルナンデスは『ボールを転がしてスペースを作れ。そうすれば俺が決める』と言いたかったはずだ。だが、そうはならなかった」と続けた。

アンリ氏の問題意識は、一時的な得点力不足ではなく、システム全体が1人のスターに依存し、攻撃構築に構造的な欠陥が生じている点にある。















