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スポルティングのパウロ・フォンセカ監督は、リスボンで水曜日に行われるチャンピオンズリーグでの対戦を前に、マウリシオ・ポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッドについて「分析は不可能」と語った。アンフィールドでレニー・ヨロが開始8分で退場したため、フォンセカ監督はポチェッティーノのアメリカ代表監督時代の映像を参考にしている。一方で、マンチェスター・Uを「脆い」と評することは拒んだ。

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フォンセカ監督、ポチェッティーノ率いるマンチェスター・Uの実像つかめず

フォンセカ監督は、マンチェスター・Uとの対戦に向けて参考にできる材料が少ないと認めた。ポチェッティーノ監督が同チームを率いて臨んだのは、まだ1試合だけだ。そのリヴァプール戦は0-4で敗れたが、ヨロの早い時間帯の退場によって試合展開が変わった。この退場処分は、その後の異議申し立てを受けて取り消されている。

「開始8分でレッドカードが出た。分析は不可能だ」とフォンセカ監督は語った。BBCスポーツが報じている。「ポチェッティーノがアメリカ代表でどのような解決策を用いていたかを見ようとした。情報はいくらかあるが、予測するのは非常に難しい」

マンチェスター・Uを「脆い」とは評さず

マンチェスター・Uはプレミアリーグで19位に沈んでいるが、フォンセカ監督は同チームが付け入る隙のある相手だという見方を否定した。「その考えには賛同できない。マンチェスターは偉大なチームだ。偉大なチームが脆いとは、あまり思わない」と語った。

フォンセカ監督は、マンチェスター・Uが前回のチャンピオンズリーグでローマを相手に0-2から逆転し、3-2で勝利した試合を挙げた。「それに、新監督を迎え、あれほど世界的な選手たちがいるチームが、良い一日を送るのか悪い一日を送るのかは、極めて予測しにくい」と付け加えた。

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国内リーグで不振が続くマンチェスター・U

マンチェスター・Uは8月以降、プレミアリーグで勝利がなく、直近6試合で19失点を喫している。代表活動期間中にマイケル・キャリックの後任となったポチェッティーノ監督は、大きな課題に直面している。

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スポルティングがリヨンとの契約を買い取った後、11月4日に就任したフォンセカ監督も、まだ新しい立場にある。チームに自身の考えを浸透させる時間はほとんどなかった。DFエドゥアルド・クアレスマはすでに チームメートにマンチェスター・Uを過小評価しないよう警告している 。

リスボンでの対決へ

スポルティングは水曜日の夜、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデにマンチェスター・Uを迎える。ヨロは出場可能となっている。

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就任後の混乱した船出を経て、ポチェッティーノ監督は重圧を和らげるためにも好結果を強く望んでいるはずだ。