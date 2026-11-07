ボルシア・ドルトムントは土曜日、ホームのジグナル・イドゥナ・パルクでSVエルフェアスベルクを下した。ジョーイ・フェールマンの好プレーとフェリックス・ヌメチャの2得点もあり、ニコ・コヴァチ監督率いるチームが2-1で勝利。ドルトムントは勝ち点を21に伸ばし、同じ時間帯にFSVマインツ05を下した首位バイエルン・ミュンヘンと勝ち点で並んだ。

コヴァチ監督はフェールマンを先発起用し、ジョーブ・ベリンガム、ヌメチャとともに中盤に配置した。セルー・ギラシーは負傷で欠場し、元PSVのファビオ・シウバが最前線で出場機会を得た。

そのシウバが早い時間帯に最初の大きなチャンスを作った。エルフェアスベルクのGKニコラス・クリストフがゴールからやや前に出ているのを見て、約40メートルの位置からシュート。ボールはわずか数センチ、枠を外れた。ドルトムントは試合を支配し、それにはパスで優れたプレーを見せたフェールマンの貢献も大きかった。

前半30分弱には、フェールマンの鋭いパスが、ドルトムントにとって数少ない攻撃の一つの起点となった。元PSVのMFはダニエル・スベンソンへの正確なパスで守備を崩す。最後はヌメチャがシュートを放ち、こぼれ球にファビオ・シウバも反応したが、いずれも決め切れなかった。

前半には両チームに負傷のアクシデントが起きた。カーニー・チュクエメカはハムストリングの問題が疑われてピッチを去り、ルーカス・ピンケルトもスベンソンの激しいチャージを受け、足首の痛みでプレーを続けられなかった。エルフェアスベルクはカウンターを狙い、特にルーカス・ペトコフを通じて脅威を与えたが、グレゴール・コベルに阻まれた。

後半開始から10分、フェールマンが再び危険な攻撃の起点となり、今度は得点につながった。オランダ代表MFは自陣からシウバへ完璧なロングパスを送る。前を向いたシウバがヌメチャにつなぐと、MFは約18メートルの位置から相手の視界を遮る形でニアサイドに決めた。1-0。

71分の2-0にも、フェールマンの攻撃的な姿勢が決定的な役割を果たした。縦へのパスはわずかに通らなかったものの、ドルトムントはマインツ陣内の深い位置ですぐさまボールを奪い返す。マクシミリアン・バイアーからパスを受けたヌメチャが、強烈なロングシュートを見事に決めた。

それでも終盤は緊迫した展開となった。ピンケルトに代わって出場したフロリアン・ル・ジョンクールがノエル・フトケウに頭で落とすと、フトケウが鮮やかなオーバーヘッドキックで自身初のブンデスリーガ得点を記録した。エルフェアスベルクは終盤、同点となる2-2を目指して攻め込み、ペトコフ、ライフ・アダム、フェリックス・カイデルが何度もゴールに迫った。しかし、コベルとドルトムントは最後まで持ちこたえた。