FIFAは、代表選手1人の出場資格に疑義が認定されていたにもかかわらず、コンゴ民主共和国をW杯予選から除外しなかったとされている。

これはニューヨーク・タイムズとル・モンドが火曜日、FIFA内部の文書とやり取りを根拠に報じたもの。ル・モンドは、「FIFAが政治的理由から隠蔽した」“デリケートな案件”だと記した。

それによると、FIFAの法務専門家は調査の中で、GKリオネル・ムパシの協会変更に関する書類が未完成だったと認定した。ムパシはそれ以前、フランスの各世代別代表でプレーしていた。報道によれば、FIFAは罰金からコンゴのW杯プレーオフ除外まで複数の選択肢を検討した。しかし、最終的にはこれらの措置はいずれも実行されなかった。

インファンティーノ会長はDRコンゴを巡る新たなW杯スキャンダルにも関与したのか？

調査の発端はナイジェリア協会の申し立てだった。FIFAは自らの説明によれば、これを形式的な理由で退けた。コンゴはナイジェリアに勝利したことでプレーオフ大会出場を決め、ジャマイカ戦に勝ってW杯出場権を獲得した。ムパシはイングランドとのラウンド16で敗退するまで、全試合でピッチに立っていた。

ニューヨーク・タイムズは、インファンティーノ会長と現在のコンゴ協会会長とのつながりを指摘した。それによると、スイス人の盟友とされるヴェロン・モセンゴ＝オンバは、調査当時に同協会トップの座への立候補を準備しており、アメリカ、メキシコ、カナダで行われる大会への出場権獲得後に選出された。

この件に関するSIDの問い合わせに対し、FIFAは当初回答しなかった。ニューヨーク・タイムズの取材に対して世界統括団体は、「各委員会は自律的であり、適用される規則とその時々に提示されている具体的事実に基づいて事案を判断する」と説明した。2027年の再選に向け、権力闘争のさなかでアフリカからの支持を必要としているインファンティーノ会長は、この種の判断には影響を及ぼしていないという。

W杯期間中には、アメリカ代表FWフォラリン・バログンの出場停止処分解除が激しい批判を招いていた。アメリカ大統領ドナルド・トランプは、ベルギーとのラウンド16（1-4）に先立ち、自身の説明によればインファンティーノ会長に電話し、バログンの退場停止処分の再検証を求めた。実際、その制裁は撤回された。FIFAは、規律委員会が独立して決定したと主張し続けた。