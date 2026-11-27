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レアル・マドリーは、モロッコ人選手ブラヒム・ディアスとの契約を2031年まで延長したと発表した。両者の関係はさらに4シーズン続くことになる。最近は出場機会が限られているものの、スペインのクラブが司令塔の力を手放さない姿勢を示した格好だ。

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クラブは金曜日に発表した公式声明の中で、「スペインのレアル・マドリーとブラヒム・ディアスは契約延長で合意し、同選手とクラブの関係は2031年6月30日まで続く」と伝えた。

スペイン紙『アス』によると、今回の合意は2027年夏に満了予定だった従来の契約を2031年まで延長するもので、新契約に見合う形で選手の年俸も引き上げられたという。

交渉は今年6月の時点ですでに最終段階に入っており、同紙は当時、両者が合意に近づいていると報じていた。その後、細部が最終的に詰められ、延長が正式決定した。

レアル・マドリー首脳陣と選手の双方が長期的な関係継続を望んでいたこともあり、交渉に大きな障害はなかった。クラブはブラヒムを将来にわたって頼りにできる戦力の一人と見ており、選手本人も「白い巨人」のユニフォームで成功するという夢を持ち続けている。

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ディアスは、アルダ・ギュレル、オーレリアン・チュアメニ、ティボー・クルトワに続き、この10日間でクラブとの契約を延長した4人目のレアル・マドリーの選手となった。

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ブラヒムがレアル・マドリーに加入したのは19歳の時だった。2019年1月、移籍金1500万ユーロに加え、出来高払いとして500万ユーロという条件でマンチェスター・シティから移籍した。当時、イングランドのクラブとの契約は同年6月に満了を迎えようとしていた。

マンチェスター・シティは、当時の指揮官ペップ・グアルディオラの構想で存在感を高めつつあったこの若手を引き留めたいと考えていた。同時期には、チームメイトで友人でもあるフィル・フォーデンも台頭していた。しかし、レアル・マドリーが交渉に参入したことで、移籍の行方は一変した。

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同紙によると、スペインのクラブはブラヒムとシティの契約満了を待ってフリーで獲得するのではなく、早めに動いて2019年1月に移籍をまとめることを決断した。これが現時点でレアル・マドリーが冬の移籍市場で行った最後の補強となっている。

故郷マラガから幼くしてイングランドに渡ったブラヒムの夢は、スペインに戻り、レアル・マドリーで成功の物語を紡ぐことだった。その夢は今も変わっていない。ここ数カ月、豊富な資金力と魅力的なスポーツプロジェクトを持つクラブからオファーが届いたが、いずれも彼にマドリーを去る決断をさせることはできなかった。

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ミランでの経験が成熟したスターを生んだ

レアル・マドリーに復帰する前、ブラヒムはイタリアのミランへ期限付き移籍し、成功を収めた。1年目を終えた後にレンタル期間が延長され、在籍は3シーズンに及んだ。

イタリアのクラブは完全移籍での保有を繰り返し望んだが、レアル・マドリーは立場を崩さなかった。ミランに買い取りを認める条項の盛り込みを拒否し、買い取りオプションなしのレンタルにのみ応じた。

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ミランではブラヒムは背番号10を背負い、チームの主力の一人となった。2022年のセリエA優勝に貢献したほか、2023年のチャンピオンズリーグ準決勝進出にも立ち会った。

ミランでは公式戦124試合に出場した。この経験を通じて成長し、さらに経験を積んだ彼は、2023年にレアル・マドリーと新たな契約を結んで復帰した。今回2031年まで延長されたのが、その契約である。

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当時のブラヒムには、イタリア人指揮官カルロ・アンチェロッティにチーム内で重要な役割を担えることを証明する必要があった。シーズン序盤は構想の中で出遅れたものの、与えられたチャンスを生かし、アンチェロッティに「より多くの出場機会に値する」と認めさせた。

パフォーマンスの向上とともにレアル・マドリー内での立場も高まり、大型スポンサー契約を通じて、アディダスが最も期待を寄せる顔の一人にもなった。

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モロッコでは主力の役割を担う

代表レベルでは、ブラヒム・ディアスはモロッコ代表を選択した。同紙によると、スペイン代表から代表入りを説得する新たな連絡がなかったためだという。

モロッコ代表は彼に際立った地位と主力としての役割を与え、ブラヒムはモロッコのプロジェクトの中心選手の一人として背番号10を背負っている。

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ブラヒムは直近のワールドカップで4アシストを記録して大きな存在感を放ち、この部門で彼を上回ったのはマイケル・オリーズだけだった。また、アフリカネイションズカップでは5ゴールを挙げて得点王に輝いた。同大会をめぐる法的な余波は今も続いている。

出場時間は少なくとも際立つ数字

一方、レアル・マドリーでは出場機会の確保が課題となっている。同紙が伝えたデータによると、ここまでの出場時間はわずか258分にとどまっている。

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出場機会は限られているものの、チャンスを得るたびに目を引くプレーを見せ続けている。直近の例はアイントホーフェン戦だ。80分から途中出場すると、そのわずか4分後、スペースへの正確なパスでキリアン・エムバペに絶好の得点機をお膳立てし、フランス人FWのゴールをアシストした。

チャンピオンズリーグでの数字は、彼の攻撃面での影響力の大きさを物語っている。今シーズンの同大会では4アシストを記録し、アルダ・ギュレルと並んでレアル・マドリーのチーム最多アシストとなっている。しかもギュレルの出場時間は彼よりはるかに多い。

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チーム内でアシスト数がブラヒムを上回るのは、9アシストのギュレル、それぞれ5アシストのエムバペとジュード・ベリンガムだけだ。一方で、アシスト効率ではこのモロッコ人選手が最も優れており、64.5分に1アシストのペースを記録している。

ブラヒムは出場機会の少なさに冷静に向き合い、与えられた1分1分を生かして、かつてチームで担っていた役割を取り戻そうとしている。努力を怠ることなく、自身の力を証明したいという意欲も失っていない。

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ブラヒムは、ゴールを祝う際に口にする「難しいことを簡単にする」という言葉を体現する哲学を貫いている。そして今、モロッコ代表の顔の一人となり、レアル・マドリーでも影響力のある存在となった。