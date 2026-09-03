出場機会が少ない中でも、自ら退団を望んでいたフェイエノールトの選手「彼は長期離脱もあった」

レオ・サウアーは自ら移籍希望を申し入れていた。フェイエノールトのテクニカルディレクター、デヴィ・リゴーがFeyenoord ONEでそう明かした。スロバキア人ウインガーはこの夏、約1500万ユーロでVfBシュトゥットガルトへ移籍した。

ロッテルダムのクラブはこの移籍期間で、実に18人もの選手と別れた。「信じられないほど多い数字だ」とリゴーは評する。「私の考えでは、もう二度と経験したくないことだ」

このベルギー人は、これほど多くの退団選手が出ることはチームの安定性を損なうと考えている。「でも、そうせざるを得なかった。私が考え込めるようなことではなく、単純に必要だった」

リゴーは多くの選手について完全移籍という形で解決策を見つけており、そのことを喜んでいる。これにより、来夏に再びその選手たちの解決策を探す必要はなくなる。

完全移籍で去った選手の一人がサウアーだ。「レオは長い間フェイエノールトにいて、シーズンの初めに私のところへ来て、この夏に一歩踏み出したいと強く望んでいると説明してくれた」

「彼は昨季に長い負傷もあり、シーズン後半はそれほど多くプレーしていなかった」と38歳の幹部は語った。

「その時点で欧州5大リーグの複数クラブと話があり、その金額で良い交渉ができた。そして、適正な価格であれば彼の退団希望を受け入れようと決めた」とリゴーは締めくくった。