「今でもできるだけ多くサッカーをプレーしたい。それが何よりも好きだから」。イルカイ・ギュンドアンは2025年9月、マンチェスター・シティのファンに向けた感情のこもった声明でそう簡潔に語り、移籍金なしでガラタサライ・イスタンブールへ移る理由を説明した。年齢を重ねてもまだ体調は良く、「チャンピオンズリーグに出るチームで、これからも高いレベルでプレーできると本気で思っている」という。さらに、現在35歳のギュンドアンは「自分にとって大きな意味を持つ国」で、子どもの頃から好きだったクラブのためにプレーできるようになった。契約締結に花を添えたのは、その少し前に投稿した、ガラタサライのキャップをかぶった幼少期の写真だった。

しかし、それからほぼちょうど13カ月後、ギュンドアンが思い描いた夢は消え去った。本人があれほど重視していた出場時間は、限りなくゼロに近い。2試合でわずか11分しかプレーしていない。直近のスュペル・リグでは、6試合連続で90分間ずっとベンチに座ったままだ。幼い頃から愛するクラブのユニフォームを着ている喜びより、今は不満のほうが大きいのも驚きではない。それでも、普段は冷静なベテランが土曜日、人前であれほど怒りをあらわにしたことには驚かされた。

火曜日のチャンピオンズリーグで古巣バルセロナと再会する準備はできているか。カスムパシャ戦でも90分間ベンチに座ったギュンドアンは、この質問にいら立った様子で答えた。「どうせプレーしないんだ。どうして準備ができているはずがある？」。予想どおり、この発言は常に熱を帯びるトルコの報道やファンの間で大きな火種となった。そのため、ガラタサライのオカン・ブルク監督は、その後すぐに事態の沈静化に努めた。記者ブルハン・ジャン・テルジによると、監督は「イルカイの発言は誤解されたと思う。ウォーミングアップをしたのに交代で出場できず、試合後は少し気が立っていたのかもしれない」と述べ、「私は大きな問題だとは捉えていない。イルカイはしっかり練習して、出場を待っているからだ」と強調した。

とはいえ、ギュンドアンにとってこれで一件落着とはならないだろう。退団はますます近づいているように見える。一方で、ベンチ要員への降格は青天のへきれきだったわけでもない。

批判を浴びるイルカイ・ギュンドアン、ベンチ要員となる兆候はすでにあった

熱狂的なサポーターに歓喜とともに迎えられた直後から、ギュンドアンがボスポラス海峡のほとりで長期的に地位を築くのは容易ではないと見て取れた。かつてペップ・グアルディオラに、技術とボールを持った際の賢さを高く評価されたこのMFは、明らかに適応に苦しんでいた。もっとも、バルサでの1年間を経てスカイブルーズに復帰した後も、定期的にピッチに立っていた。最終的な出場数は計54試合。うち33試合がプレミアリーグ、10試合がチャンピオンズリーグだった。これほど試合に出ていた選手なら、質の面では間違いなく劣るトルコの1部リーグで先発の座を得られるのではないか。多くの人がそう考えただろうし、退団時の投稿での言葉からは、ギュンドアン自身もそう思っていたことが明らかにうかがえる。

だが、それが思い違いだったことはすぐに分かった。ギュンドアンは少なくとも定期的に出場機会を得ていたものの、絶対的なレギュラーとは程遠かった。リーグ戦とチャンピオンズリーグでの32試合のうち、途中出場が12試合、途中交代が15試合。今では、交代を知らせる電光掲示板に彼の背番号が表示されること自体が珍しい。新聞、識者、SNSでの批判は、チームメートのレロイ・サネもよく知るものだが、当時も今も同じだ。ギュンドアンは遅すぎる、試合への影響力が小さすぎる、コンディションに問題があるというものだ。

例えば、元トルコ代表のニハト・カフベジは数週間前、チャンピオンズリーグ初戦のスポルティング・リスボン戦でギュンドアンが5分間だけプレーした後、こう語った。「欠点はもう2カ月半前から分かっている。それなのにイルカイが投入されたが、ピッチではまったく存在感がない。練習場では、彼の走るスピードが十分ではないと言う人もいる」。これに伴い、ギュンドアンの妻はネット上で失望したガラタサライのファンと応酬した。SNSで夫に向けられた、時にひどい侮辱に対し、反発を込めてこう返した。「イルカイがなぜプレーしないのか知りたいなら、私ではなく監督に聞いてください」

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高額年俸を受け取るギュンドアン、契約満了へ。移籍の噂は否定

今季終了時に満了する契約をギュンドアンが延長することは、報道によればないという。トルコの日刊紙Sabahは、ガラタサライが冬の移籍を推し進めるとも報じている。報道されている年俸450万ユーロという高額な給与を支払い対象から外すためだけでも、イスタンブールのクラブはできるだけ早く手を打ち、このベテランを放出したい考えだという。ブルク監督も、残りのシーズンで再び大きな役割を与える様子はないとされる。

一方、ギュンドアン自身はMundo Deportivoに対し、移籍を考えていないと明言した。「移籍の噂は事実ではない。冬の移籍市場が閉まった後もここに残り、ガラタサライとともにさらなるタイトルを獲得するため、すべてを尽くしたい」。噂が誤報であることを示すもう一つの材料として、その記事には移籍先の候補が挙げられていなかった。

夏には、意欲を見せるドイツの古巣が活路になるかもしれない。ドルトムントではなく、2部のニュルンベルクだ。フランケン地方のクラブは、ミロスラフ・クローゼ監督の下で印象的な攻撃的サッカーを展開して好スタートを切り、優れた移籍戦略と若手育成の成果もあって、7試合で勝ち点17を獲得し、順位表の2位につけている。

イルカイ・ギュンドアン、かつて愛したクラブへ復帰？

ギュンドアンは2009年にニュルンベルクでプロキャリアを始めた。復帰の可能性をめぐる噂は何年も前から続いている。本人が公の場でたびたび復帰をほのめかしてきたことも、その理由だ。「もちろん、戻ることは想像できる。どんな役割でもね。選手としてあと1、2年なのか、あるいはクラブの役職や監督としてなのかは分からない。どれもあり得る」。ギュンドアンは7月、Skyのインタビューでそう語った。

サッカーにロマンを求める人々、そして何よりニュルンベルクのサポーターの心を躍らせるであろう「放蕩息子」の帰還には、おそらくブンデスリーガへの昇格が必要となる。ガラタサライが予想に反してギュンドアンとの契約を解除しない限り、冬の再会は金銭面の障害からいずれにせよ実現しそうになかった。期限付き移籍も、当面の解決策にはならない。FIFAの規定では、選手が期限付き移籍先での契約を終える時点で、元のクラブとの契約が少なくとも1年残っているか、それに相当する延長オプションがなければならない。選手が放出された後に無所属となるのを防ぐためだ。

ギュンドアンが実際に苦渋の決断をし、あと半年間、現在の状況を受け入れるなら、夏には移籍金なしでニュルンベルクに加わることができる。そして、かつて愛したクラブで、何よりも好きなサッカーをようやく再びプレーできるだろう。

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イルカイ・ギュンドアンのプロキャリア