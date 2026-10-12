「今もできるだけ多くサッカーをプレーしたい。何よりもサッカーをすることが好きだからだ」。イルカイ・ギュンドアンは2025年9月、マンチェスター・シティのファンに向けた感情のこもった声明でこう簡潔に語り、移籍金なしでガラタサライへ移籍する理由を説明した。年齢を重ねても体調は良好だと感じており、「チャンピオンズリーグに出場するチームで、引き続き高いレベルでプレーできると本気で思っている」とも述べた。さらに、現在35歳のギュンドアンは「自分にとって大きな意味を持つ国」で、子どもの頃から好きだったクラブのためにプレーできることになった。契約締結に際しては、ガラタサライのキャップをかぶった幼少期の写真も添えた。その写真は少し前に投稿していたものだった。

しかし、ほぼ正確に13カ月後、ギュンドアンが思い描いた理想は消え去った。彼がそれほど重視していた出場時間は、ゼロに近づいている。記録されているのは2試合でわずか11分。直近のスュペル・リグでは6試合連続で、試合終了までベンチに座ったままだ。少年時代から愛するクラブのユニフォームを着ている喜びより、今は不満のほうが大きいのも不思議ではない。それでも、普段は冷静なベテランが土曜日、公の場でこれほど感情を爆発させたことには驚きがあった。

火曜日のチャンピオンズリーグで古巣バルセロナと再会する準備はできているか。カスムパシャ戦でも90分間ベンチで過ごしたギュンドアンは、この質問に「どうせ僕はプレーしない。だったら、なぜ準備ができている必要がある？」と不機嫌そうに答えた。感情的な反応が絶えないトルコの報道界やファンの間で、この発言が大きな波紋を呼んだのは予想どおりだった。そのため、ガラタサライのオカン・ブルク監督はその後、事態をできるだけ早く鎮めようとした。記者のブルハン・ジャン・テルジによると、監督は「イルカイの発言は誤解されたと思う。ウォーミングアップをしたのに投入されなかったので、試合後は少し気が立っていたのかもしれない」と話し、「私は大きな問題だとは捉えていない。イルカイはしっかり練習して、プレーする機会を待っているからだ」と強調した。

とはいえ、ギュンドアンにとって、この問題がそれで片付いたとは考えにくい。退団はますます近づいているように見える。ただ、ベンチ要員へと立場が変わったのも、突然のことではなかった。

批判を浴びるイルカイ・ギュンドアン：ベンチ要員となる兆しはすでにあった

熱狂的なファンから大歓声で迎えられた直後から、ギュンドアンがボスポラス海峡沿いのクラブで長期にわたり確固たる地位を築くのは容易ではないと見て取れた。かつてペップ・グアルディオラがボールを扱う技術と賢さを高く評価したこのMFには、適応に苦しむ様子がはっきり見られた。それでも、バルセロナでの1年間を経てマンチェスター・シティに復帰してからは、定期的にピッチに立っていた。最終的な出場数は54試合に上り、そのうち33試合がプレミアリーグ、10試合がチャンピオンズリーグだった。これほどプレーできているのなら、実力面では間違いなく劣るトルコの1部リーグで先発の座を得られるのではないか。別れの投稿からも、少なからぬ人々だけでなく、ギュンドアン本人もそう考えていたことがうかがえる。

だが、それは思い違いだったとすぐに分かった。ギュンドアンは少なくとも定期的に出場機会を得ていたものの、絶対的な先発選手という立場には程遠かった。リーグとチャンピオンズリーグでの32試合の出場のうち、途中出場が12回、途中交代が15回。今では、交代を告げる電光掲示板に彼の背番号が表示されることさえ珍しい。新聞や解説者、ソーシャルメディアで向けられる批判は、当時も今も変わらない。同じ批判にさらされているチームメイトのレロイ・サネにも、そのつらさはよく分かるだろう。ギュンドアンは遅すぎる、試合への影響力が足りない、フィットネスに問題があるというものだ。

例えば、元トルコ代表のニハト・カフヴェジは数週間前、チャンピオンズリーグ初戦のスポルティング・リスボン戦でギュンドアンが5分間だけ出場した後、こう語った。「欠点は2カ月半前から分かっている。それなのにイルカイを投入しても、ピッチ上で存在感を示せない。練習場には、彼の走るスピードが足りないと言う人もいる」。これを受け、ギュンドアンの妻はインターネット上で、失望したガラタサライのファンと言い合いになった。ソーシャルメディア上で夫に向けられた、時にひどい侮辱への反発を込めた返答はこうだった。「イルカイがなぜプレーしないのか知りたいなら、私ではなく監督に聞いてください」

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高額年俸のギュンドアン、契約満了が迫るも移籍の噂を否定

ギュンドアンが今季終了時に満了する契約を延長することは、報道によればあり得ない。トルコの日刊紙サバフは、ガラタサライが冬の移籍を求めるとまで報じている。報道上、年俸450万ユーロという高額な給与を支払いリストから外すためだけでも、イスタンブールのクラブはできるだけ早く見切りをつけ、このベテランを放出したいという。さらにブルク監督も、今季の残り期間にギュンドアンへ再び大きな役割を与えるつもりはないとされる。

一方、ギュンドアン自身はムンド・デポルティーボに対し、移籍を考えていないと明言した。「移籍の噂は事実ではない。冬の移籍市場が閉まった後もここに残り、ガラタサライでもう一つタイトルを獲得できるよう全力を尽くしたい」。この報道が誤報であることを示すもう一つの材料として、記事には移籍先の候補が挙げられていなかった。

夏には、ドイツにある向上心の強い古巣が活路となるかもしれない。ボルシア・ドルトムントではなく、2部のニュルンベルクだ。フランケン地方のクラブは、ミロスラフ・クローゼ監督の下で印象的な攻撃サッカーを披露して好スタートを切り、目覚ましい移籍戦略と若手育成も実を結んで、7試合で勝ち点17を獲得。順位表の2位につけている。

イルカイ・ギュンドアン、かつて愛したクラブに復帰か？

ギュンドアンは2009年にニュルンベルクでプロとしてのキャリアを始め、復帰の可能性をめぐる噂は何年も続いている。本人も公の場で、繰り返し復帰の可能性をほのめかしてきたからだ。「もちろん、戻ることは想像できる。どんな役割でもね。選手としてあと1、2年なのか、もしかしたらクラブの役職や監督としてなのかは分からない。どれもあり得る」。ギュンドアンは7月のスカイのインタビューでそう語っていた。

この「放蕩息子」の復帰は、サッカーのロマンを愛する人々、とりわけニュルンベルクのファンの胸を躍らせるだろう。ただ、その条件はおそらくブンデスリーガへの昇格だ。冬の再会は財政面の障壁からいずれにせよ難しく、ガラタサライが予想に反してギュンドアンとの契約を解除しない限り、実現しそうになかった。期限付き移籍も、当面の解決策にはならない。FIFAの規則では、選手が行き場を失って無所属になるのを防ぐため、期限付き移籍の終了時点で、保有元クラブとの契約期間が少なくともあと1年残っているか、それに相当する契約延長オプションがなければならない。

ギュンドアンが本当に苦しい状況を受け入れ、あと半年を乗り切るなら、夏には移籍金なしでニュルンベルクに加入できるかもしれない。そして、かつて愛したクラブで、自分が何より好きなサッカーをプレーすることに、ようやく再び打ち込める。

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イルカイ・ギュンドアンのプロでの所属クラブ