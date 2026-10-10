土曜日、ポルトガルサッカー連盟はまず、CR7に対して明確に「緊急性」を伴う懲戒手続きを開始したと発表していた。これにより41歳の同選手はひとまず出場停止となり、その大きな議論を呼んだ離脱を受けて、懲戒委員会が処分の程度を協議していた。

ところが、その日の夜のうちに劇的な方針転換が起きた。「連盟、監督、そしてチームメート全員の考えは一致している。私たちはクリスティアーノに戻ってきてほしい。11月の代表ウィーク中にはすでに復帰すると見ている」と、プロエンサは新しいAFポルト・スタジアムの افتتاح式の場で説明した。

スーパースターを巡るこの騒動は、あまりにも混乱した展開を見せている。とりわけ連盟の内部規定では、本来、無断でチームキャンプを離れる行為には自動的に暫定的な出場停止が科されることになっているからだ。ロナウドは、2試合連続で先発メンバーに入らなかった後、長期の代表ウィークの最中にプライベートジェットで迎えに来させていた。

CR7は何をしたのか？ クリスティアーノ・ロナウドを巡る騒動

数日後、彼は非常に長い声明の中で、ジョルジェ・ジェズス監督が約束を破ったと非難した。さらにこのベテランは、ジェズスが守らなかった8項目のプランも明らかにした。その中には、ポルトガル代表監督が記者会見で口にすべきだった文言や謝罪も含まれていた。

それでもロナウドは、自身の離脱についてチームメートとファンの双方に謝罪し、自らの不適切な行動には結果が伴うべきだと認めていた。「この処分に情状酌量の余地があってはならないことは分かっている。私はただの一選手ではない。チームキャプテンであり、それは加重要素になる」と語っていた。

もっとも、プロエンサの驚きの発言を受け、処分が今後どのような内容になるのかは完全に不透明だ。当初は、すべての代表戦に対して最大6か月の出場停止処分になると見られていた。委員会がいつ決定を発表するのかも分かっていない。そもそも会長の先走った発言の後で、その決定にどれだけ重みが残っているのかも不明だ。