土曜日、ポルトガルサッカー連盟はまず、CR7に対して明確に「緊急性」のある懲戒手続きを開始したと発表していた。これにより41歳の同選手はひとまず出場停止となり、規律委員会は大きな議論を呼んだ離脱を受けて処分の度合いを協議していた。

ところが、その日の夜のうちに劇的な方針転換が起きた。「連盟、監督、そしてチームメート全員の意見は一致している。われわれはクリスティアーノに戻ってきてほしい。11月の代表ウイーク中にはすでに復帰すると見ている」と、プロエンサは声明で説明した。

スーパースターを巡るこの騒動は、あまりにも不可解な展開を見せている。とりわけ、連盟の内部規定では、本来はチームキャンプを無断で離脱した場合、自動的に暫定的な出場停止処分が科されることになっているからだ。ロナウドは、2試合連続で先発メンバーに入らなかった後、長期の代表ウイークのさなかにプライベートジェットで迎えに来させていた。

CR7は何をしたのか？ クリスティアーノ・ロナウドを巡る騒動

数日後、彼は非常に長い声明の中で、ジョルジェ・ジェズス監督が約束を破ったと批判した。さらにこのベテランは、ジェズスによって守られなかった8項目のプランも明かした。その中には、ポルトガル代表監督が記者会見で口にすべきだった発言や謝罪も含まれていた。

それでもロナウドは、自身の離脱についてチームメートとファンの双方に謝罪し、自らの不適切な行動には結果が伴うべきだと認めていた。「この処分に情状酌量の余地があってはならないことは理解している。私はただの選手ではない。チームキャプテンであり、それはむしろ加重事由になる」と説明した。

もっとも、プロエンサの驚きの声明を受けて、処分が最終的にどうなるのかは完全に不透明だ。当初は、すべての代表戦を対象に最長6カ月の出場停止処分になると見られていた。委員会がいつ決定を発表するのかも分かっていない。そもそも会長の先走った発言の後で、その決定にどれほど重みが残っているのかも定かではない。