レアル・マdrid（マドリード）の至宝ヴィニシウス・ジュニオールが、次節のバルセロナ戦に出場する可能性はほぼ絶望的となった。マドリードのクラブ側が同選手をクラシコの構想から外しており、ビジャレアル戦での退場を受けて出場停止が予想されているためだ。

スペインのラジオ局「カデナ・コペ」が明らかにしたところによると、レアル・マドリードはヴィニシウスが3試合の出場停止処分を受けると予想しており、上訴によって2試合に短縮される望みに期待を寄せつつも、規律委員会の最終決定を待つ間、同選手のバルセロナ戦欠場を既定路線として受け止めているという。

レアル・マドリードは、10月25日に「カンプ・ノウ」でバルセロナと対戦する前にセビージャと対戦する予定であり、これは予想される出場停止処分が、たとえクラブが処分を最低限に短縮できたとしても、ブラジル人スターをクラシコで欠くことを意味する。

主審ディアス・デ・メラは報告書の中で、ヴィニシウスの退場は73分に「ボールがインプレーの状態で、両選手がボールを直接争う状況にないにもかかわらず、相手選手の髪を引っ張った」ことによるものだと説明した。

この記述により、当該事象は1試合の出場停止を超える処分を要する違反とみなされる可能性がある。特に当該事象がボールを直接争う中で起きたものではないためだ。

報告書はさらに、ヴィニシウスが退場後も大声で抗議を続け、攻撃的な態度で主審に近づいたため、チームメイトが引き離すために介入する事態となったと付け加えた。

これらの詳細は、規律委員会の判断次第で、同選手を追加処分を受ける可能性に直面させることになるかもしれない。

ヴィニシウスのクラシコ欠場という脅威は、レアル・マドリードにとって難しいタイミングで訪れた。同クラブはシーズン開幕時における同選手の成績とパフォーマンスの低下に悩まされており、ヴィニシウスはビジャレアル戦でベンチスタートとなった後、途中出場し、退場して試合を去った。

出場停止が確定した場合、レアル・マドリードはバルセロナ戦で最も重要な攻撃の武器の一つを失うことになり、一方のヴィニシウスは、直近の試合でのプレーぶりと振る舞いをめぐって浴びた批判に続き、新たな打撃に直面することになる。

最終決定はまだ下されていないものの、「カデナ・コペ」の報道によれば、レアル・マドリードの姿勢は、同クラブが上訴によって欠場期間の短縮を図りつつ、ブラジル人スター抜きでのクラシコに向けた準備を始めたことを示している。

コーラ・フォーラム







