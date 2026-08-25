エジプトレスリング連盟は、世界選手権への出場を終えた後、レスリング・ユース代表の選手である19歳のジヤード・ヘッガーグが、スロバキアの代表団宿泊先から姿を消したことを明らかにした。同選手の所在を特定し、事件の経緯を解明するための公的な動きが進められている。

「アル・アラビーヤ」チャンネルが伝えたところによると、事の発端は、代表チームのメンバーがトレーニングに向かう準備をしていたときのことだった。コーチングスタッフは選手たちにチームとともに練習へ同行するよう求めたが、ヘッガーグは数分後に合流すると仲間に伝えた。

しかし同選手は練習に姿を現さず、その後、彼の携帯電話の電源は切られた。判明したところによれば、彼は日曜日以降、代表団の宿泊先ホテルを離れており、代表チームの関係者は彼と連絡を取ることも、その所在を把握することもできなかった。

失踪が発覚した後、連盟の会計責任者でありスロバキア代表団の団長であるアフマド・ラーシドが動き出し、青年スポーツ省、エジプト大使館、および関係機関に事件を通報し、選手の捜索に必要な手続きを開始した。

取り沙汰されている情報によれば、アシュート県に在住する同選手の父親は、代表団の出発前にマアディのオリンピックセンターで息子を訪ね、公証局で認証された公式の誓約書に署名しており、それによって息子のエジプト帰国について法的責任を負っていたという。

同じ情報によると、同選手がシェンゲン圏諸国への入国ビザを取得していたことが、代表団の宿泊先を離れることを可能にしたと考えられているが、現在の所在は依然として不明のままである。

青年スポーツ省は、事件の詳細を確認し選手の所在を特定するため、エジプトレスリング連盟の関係者および関係機関との連絡を継続している。あわせて、失踪の原因を究明し、怠慢が立証されたいかなる責任者をも処分するため、調査に着手している。