2014年のワールドカップ優勝メンバーは、ARDの解説者としてドイツ代表のパフォーマンスを厳しい言葉で分析し、問題点を率直に指摘することもためらわなかった。

「我々はもはやトップチームではない。平凡なレベルに来てしまっている。相手に対して何かを起こせるような形をつくることができなかった」と、シュバインシュタイガーはARDのマイクの前で語った。

部分的には良い兆しも見えていたものの、DFBチーム全体としては質の高い相手に課題を突きつけるだけの「十分なプレッシャーを生み出せていない」という。先週木曜のオランダとの1-1の引き分けでは、ドイツ代表はまだ「より良くやれていた」とシュバインシュタイガーは評した。

ただ、長年バイエルンの中盤を支えた同氏には、全体として「違いを生み出せる」選手が足りないように映った。ギリシャ代表では、コンスタンティノス・カレツァス、クリストス・ツォリス、バンゲリス・パブリディスにそれを見いだしたという。

ただし、これは代表監督クロップへの批判ではないと明言した。というのも、代表監督はこれまで一緒にピッチに立ったことがない選手たちも含めて多くを招集していたからだ。「クロップは魔法使いではない。必要なのは地道な努力だ。ただ、選手たちも少しは自問しなければならない。これで全てなのか、と」とシュバインシュタイガーは述べた。

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ネーションズリーグにおけるDFBチームのグループ状況はどうなっているのか？

かつての代表チームメートによる批判について問われた主将ヨシュア・キミッヒは、現時点で自分たちがトップチームからは程遠いことを認めた。「そう言わざるを得ない。そういうチームの特徴は、格下と見られる相手に勝つことだが、僕たちはそれができなかった。オランダにも勝てず、今日は負けた。でも、今はそれが決定的なことではない」

2004年の欧州王者を相手に、DFBチームは90分を通してわずかに優勢だったが、その試合運びの優位を決定機へとつなげることはできなかった。一方のギリシャは何度も危険なカウンターを仕掛け、74分にはディミトリオス・クルベリスが決勝点となる0-1を決めた。

この敗戦により、クロップ率いるチームはネーションズリーグ2試合を終えてグループ2の3位に立っている。ギリシャが勝ち点6で首位に立ち、オランダが勝ち点4で続く。DFBエルフの次戦は来週木曜、いまだ勝ち点のないセルビアとの対戦となる。