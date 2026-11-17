共有 GOALをGoogleでフォロー

ドイツがオランダに5-0で大勝した後、ドルトムントのDFニコ・シュロッターベックは、チームの絶え間ない強度とプレスを強調した。また、苦難の多かった代表での1年を振り返った。

広告

大勝でグループ首位を確保

ドイツはUEFAネーションズリーグのグループ最終戦で圧巻のパフォーマンスを披露し、ベルリンのオリンピアシュタディオンでオランダを5-0で粉砕した。ドルトムントのセンターバック、ニコ・シュロッターベックもダイビングヘッドで得点を挙げ、ユルゲン・クロップ率いるチームのグループA2首位確保に大きく貢献した。

後半の圧倒的なプレーを楽しむ

試合後にARDの取材に応じたシュロッターベックは、チームの流れるような攻撃に大きな満足感を示した。得点が入り始めてからも、前へ出続けようとする姿勢を強調している。

「前半はかなり良かったし、後半は本当に良い感触だった。今日は仲間たちとピッチでサッカーをするのが楽しかった」とシュロッターベックは語った。

「僕たちがどれほど笑顔で、どれほどサッカーを楽しみ、何より2-0や3-0にした後もプレーを続けたかは、見ていて分かったと思う。そして最終的には、5-0の勝利は完全に妥当だったと言わなければならない」

広告 広告

凄まじい強度で戦術を打ち破る

ドイツが粘り強いオランダの布陣をどう崩したかを分析したシュロッターベックは、後半に試合を動かす鍵となったのは、体を張ることと一対一で勝つことだったと強調した。

Related Topics

「サッカーでは強度がすべてだ。強度があれば戦術を打ち破れる。オランダにはプランがあった。前半は僕たちが常に試合を掌握できていたわけではない。後半は凄まじい強度を発揮した。一対一の場面にも頻繁に持ち込んだ。競り合いに勝てば、後半のような展開になる。それに、僕たちはボールを持ったときにも非常に良いサッカーができる。それだけの力がある。だから今日はとても良いパフォーマンスになった」

スライド4：DFBでの厳しい1年を乗り越えて

ケガによる苦難やワールドカップでの失意もあった2026年を振り返り、シュロッターベックはクロップの下でのチームの結束と明るい未来について楽観的な見方を示した。

広告

「僕はいつも二つに分けて考えなければならない。DFB［ドイツ代表］にいるときは、いつも良い感触があった。3月には良いトレーニングキャンプができた。ワールドカップも良いスタートを切った」とシュロッターベックは振り返った。

「個人的には、ワールドカップとケガで本当に厳しかった。その後、僕たちは敗退し、前回の合宿でのギリシャ戦も良い試合ができなかった。僕たちがどれほど素晴らしいチームか、その片鱗は見える……。今日はプレッシャーを感じなかった。だから今日のようなプレーができたんだ」