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フリートウッド・タウンのDFコナー・ハウギーが、アーセナルをカラバオカップから敗退させる決定的なPKを決めるまで、PKの練習を1分もしていなかったと衝撃の告白をした。19歳のハウギーはハイベリーで見事な冷静さを見せ、同大会の長い歴史でも屈指の番狂わせを成し遂げた。

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ハイバリーで歴史的番狂わせ

リーグ2で苦戦するフリートウッドが、予想を覆して昨季のファイナリストを劇的に敗退させた。4部相当のリーグで18位に沈むフリートウッドは、21分にフラムから期限付き移籍中のアーロン・ルーパロ＝ビが先制点を挙げ、ハイバリーのホームサポーターを熱狂させた。プレミアリーグ王者アーセナルはハーフタイムに主将マルティン・ウーデゴールを投入。流れを引き寄せ、ヴィクトル・ギェケレシュがすぐさま同点ゴールを決めた。

絶え間ない圧力を受けながらも、ホームのフリートウッドは踏ん張った。その守備を助けたのが、アーセナルの若手有望株マックス・ダウマンへの終盤のレッドカードだ。ダウマンは85分、苛立ちから相手を蹴って退場となった。

1-1のまま決着はPK戦に持ち込まれ、フリートウッドのGKジェイ・リンチがブルーノ・ギマランイスのキックを止める重要なセーブを見せた。これを受け、北アイルランドU-21代表のハウイーが左上隅に力強く蹴り込み、PK戦での5-3の勝利を決めた。直後には大勢のサポーターがピッチになだれ込んだ。

ベルファスト出身の若者は大一番にも動じず

駆け出しのキャリアで最も重要な場面を任されても、ハウイーの自信は揺るがなかった。10代の同選手は、PK戦に向けた準備はしておらず、自分の技術を全面的に信じていたと明かした。

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「そういうふうに育ってきたんです」とハウイーは語った。「僕はベルファスト出身です。育った場所では、自信がなければやられてしまう。だから何をするにも、動じずに受け止めるんです。僕らは互いの力を信じていますし、毎日一緒に練習しています。蹴る場所はもう決まっていて、あとは狙ったところに蹴れるだけの技術があればいいんです」

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フリートウッドのマット・ローラー監督は、この大きな快挙に目に見えて感動していた。両クラブの間にある資金面と組織面の圧倒的な隔たりも認めた。

「正直に言えば、ああいう試合になることを願い、夢見て、準備していた」とローラー監督は明かした。「だが、実際にそうなると言われても、おそらく信じなかっただろう。我々がカラバオカップの準々決勝に進み、この国の王者を倒すなんて、信じられないことだ」

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「PK戦になったときは、もちろん勝ちたかった。ただ、選手たちには、結果がどうなっても、彼らのパフォーマンスや、耐えなければならない場面で粘り抜いた姿を誇りに思う気持ちは変わらないと伝えた。はっきり言おう。差があるのは質だけではない。設備、質、予算にも差がある。今夜我々が成し遂げたことがどれほど大きな飛躍か、比較のしようもないと思う」

アルテタ監督、逸機を悔やむ

プレミアリーグ王者がリーグカップで4部の相手に敗退するのは史上初となった。アーセナルのミケル・アルテタ監督は選手たちの取り組む姿勢を批判せず、決定力不足が高くついたと認めた。

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「フリートウッドにおめでとうと言いたい。選手たちの姿勢、取り組み方、試合を通じて示した強度に関して、責めるところは何もない」とアルテタ監督は述べた。「ただ、あれほど優勢に立ち、守備が非常にまずかった最初のプレーを除けば相手に何も与えず、これだけ多くの場面や攻撃、シュート、チャンスをつくったなら、3点、4点、5点と決めて、それを結果につなげなければならない」

「決められなければ余裕はなくなる。それが現実で、PK戦で勝ち上がらなければならなくなる。我々にはそれができなかった。だから、こういう結果になる可能性は常にある」

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スペイン人指揮官はダウマンの終盤の退場にも言及し、規律を欠いたことを示唆した。「試合に向けて準備する際、守るべきこと、感情面でコントロールしなければならないことは、非常に明確にしていた」とアルテタ監督は付け加えた。

準々決勝に向けて膨らむ期待

フリートウッドはカラバオカップのベスト8に進出し、大会史に名を刻んだ。同じくピーターバラを破って準々決勝進出を決めた3部のブラッドフォード・シティとともに、勝ち残っている。

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4回戦の残りの試合は水曜日と木曜日に行われる。フリートウッドはひとまずリーグ2での残留争いに目を向けることになるが、次のラウンドで強豪と対戦する可能性への期待が、今後数週間、クラブの話題の中心になるのは間違いない。