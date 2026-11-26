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アレクサンデル・イサクの2得点で、リヴァプールはチャンピオンズリーグでクラブ・ブルッヘに3-0で勝利。アンドニ・イラオラ監督率いるチームはリーグフェーズ5試合で勝ち点12とした。試合後、スウェーデン人FWは終盤のループシュートにつながったアリソン・ベッカーのロングボールを蹴り続ける姿勢に感謝し、リヴァプールの前線がかみ合い始めていると語った。

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イサクが2得点、チャンピオンズリーグで4勝目に貢献

リヴァプールは水曜夜、アレクサンデル・イサクの決定力を示す2得点で、敵地でクラブ・ブルッヘに3-0と勝利した。アンドニ・イラオラ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで獲得可能な勝ち点15のうち12を手にしている。ヤン・ブレイデル・スタディオンで序盤に先制点を挙げたイサクは、ブラッドリー・バルコラがヤン・ゾマーの不用意なパスをカットし、代役のキャプテンを務めたドミニク・ソボスライが横に送ったボールを、ダイレクトで難なく決めた。

「完璧なアウェーでの勝利だった」とイサクは試合後、TNTスポーツに語った。「2点目を奪うまでは、試合がどちらに転ぶか分からなかった。クラブ・ブルッヘはいいプレーをして、マンツーマンで対応してきたからだ。攻守が目まぐるしく入れ替わる速い展開だったので、ハーフタイムには2点目を取らなければならないと話し合った」

終盤のループシュートにつながったアリソン・ベッカーのプレーに感謝

クラブ・ブルッヘは長い時間にわたってリヴァプールを苦しめたが、79分にフロリアン・ヴィルツがリードを広げ、終盤にはイサクが勝利を決定づけた。GKアリソン・ベッカーのロングキックに抜け出したイサクは、左サイドを駆け上がり、ゾマーの頭上を越す冷静なループシュートを決めた。

「試合を通して、僕は1人のDFと1対1だった。アリ（ベッカー）は何度か僕に向けてボールを蹴ってくれた。蹴り続けてくれてうれしいよ。最後のボールが良くて、GKと1対1になることができたからね」とイサクは説明した。

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リヴァプールの攻撃がかみ合い始めたと語る

フィルジル・ファン・ダイクがベンチスタートとなり、41分には負傷したビクトル・ムニョスに代わって10代のウインガー、リオ・ングモハが出場。リヴァプールは大幅に選手を入れ替えながらも、攻守の切り替えから得点を奪う力を維持した。イサクは、自身の好調ぶりにはイラオラ監督率いる前線の連係が深まっていることも表れていると強調した。

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「自分が今どの段階にいて、どれほど良い状態なのかを正確に言うのはいつも難しい。でも、僕は良い状態にあると言えるし、何よりチームが良い状態にある。そこが僕たちの望むところで、ここからさらに良くなればと思う」とイサクは語った。「攻撃は全体としてかみ合い始めている。さまざまな組み合わせがあるし、誰が出場しても危険な攻撃ができる。だから手応えがある」

リーグフェーズ次戦はアンフィールドでFCポルトと対戦

今季の欧州で4勝目を挙げたリヴァプールは、リーグフェーズで残り3試合となる中、自力で今後の行方を決められる立場を確かなものにした。

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イラオラ監督率いるチームは次のチャンピオンズリーグ、FCポルト戦で本拠地アンフィールドに戻る。イサクは連続得点を伸ばすことを目指す。