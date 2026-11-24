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負傷者を巡る大きな懸念やハリー・ケインのドラマをよそに、現在のバイエルンではジャマル・ムシアラを巡る問題がすべてを覆い隠している。強い権限を持つ監査役会は、これまで極めて信頼関係の深かった選手の代理人側と公然と対立。その中心にいるのは誰なのか。

状況は金曜日から明白だ。バイエルンがホームでケルンと対戦した試合（1-1）の際、カール＝ハインツ・ルンメニゲが『Sky』のカメラの前に立ち、 ジャマル・ムシアラの件について語った ことで、名誉会長のウリ・ヘーネスやCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンがそれまで慎重に取り払おうとしていた最後の覆いも外れた。ルンメニゲの発言は明確で、誤解の余地がなかった。

神経機能障害を抱えるジャマル・ムシアラが、近い将来に再び最高の状態でプレーする可能性は低いという。まだ薬の調整が完全には最適化されていないためか、いわゆる欠神発作が不定期に起きている。かつての「マジック・ムシアラ」に戻れるかどうかも疑わしいという。 そのため、23歳のムシアラが2025年2月に署名した巨額の契約を見直す必要がある。この契約では、報道によれば年俸の基本額として2500万ユーロが保証されている。ルンメニゲはさらに、現在の状況でムシアラの獲得に応じるクラブはほかにないだろうとも指摘した。

これで隠されていた話は表に出た。これ以上ないほど冷徹な言葉だった。それまでの数週間、数日間、ヘーネスとドレーゼンは少なくとも一定の礼節を保ち、関係者全員にとっての「ジレンマ」だと語っていた。例えばヘーネスは「バイエルンが今、彼との契約に疑問を呈したらどうなるか、想像してみてください」と ほのめかすにとどめていた 。その言葉が、約2週間後のルンメニゲによる率直な発言への伏線となった。

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ヘーネスと「紳士協定」：ムシアラの代理人を巡る対立の中身

まさにそれが今、争点となっている。バイエルンは、『南ドイツ新聞』によれば 交わされたという「紳士協定」 を主張している。ヘーネスは、夏にテーゲルン湖畔でムシアラの代理人クリスティアン・シュミットと協定を結んだと考えているという。それは診断が下された後で、選手がRBライプツィヒ戦とハイデンハイム戦のテストマッチで初めて公に 倒れる 前のことだった。

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少なくともヘーネスは、病気によってムシアラが以前のようなプレーを取り戻せなければ、話し合って契約を見直すという口頭での合意があると考えているという。バイエルン首脳陣には、今がその時だと映っているようだ。

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加えて、『シュテルン』の報道によれば、ヘーネスとルンメニゲらで構成される監査役会は、ムシアラ側から選手の実際の健康状態について十分な情報を得られていなかったと疑っており、 具体的な詳細が意図的に伏せられていた可能性すら考えているという。

複数のメディアが一致して報じ、否定もされていないところによれば、ムシアラは先週月曜日のチーム練習中に再び欠神発作を起こしたという。監査役会がそれを知ったのは同じ週の後半で、最終的に公の場で強硬な対応を取らざるを得ないと判断したとされる。スポーツ担当取締役マックス・エーベルらクラブのスポーツ部門首脳が沈黙していたことも一因だ。ヘーネスは内部でエーベルに対し、 この件で6カ月間「何もしなかった」と明確に批判したという。

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実際、ムシアラは苦難のシーズンを送っている。先発出場はわずか2試合で、2得点1アシスト。公式には「軽度の筋線維断裂」とされながら、詳細の分からない筋肉の負傷によって8週間離脱した。ただし、監査役会が選手やスポーツ部門の首脳から、選手の健康状態について知らされなければならないわけでもない。

一方、『SID』によると、代理人のシュミットにとってヘーネスとの合意は、ムシアラの状態が改善しなければさらなる話し合いを行うという内容「だけ」だった。ヘーネス、ルンメニゲ、ドレーゼンらバイエルン首脳は、公の場での発言によって、まさにその話し合いを迫ろうとしたようだ。

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火曜日にはシュミットと、かつてアクセル・シュプリンガー社でバイエルン担当の主任記者を務め、現在はムシアラの代理人チームに加わっているトビアス・アルトシェフルがゼーベナー通りを訪れ、エーベル、CEOのドレーゼン、会長のヘルベルト・ハイナーと状況について話し合った。

その夜、エーベルは『ビルト』に対し、双方による「非常に、非常に建設的な話し合い」が行われたと明かした。「実際、私たちはずっと非常に、非常に建設的で、とても良い話し合いを続けてきた。何カ月にもわたり、つまりジャマルに何が起きているのか分かって以来、基本的にはずっとそうだ。もちろん、今回の状況が改めて話し合うきっかけになった。そこで得られた最も重要なことは、ジャマルについて話すのではなく、ジャマルと話したいということだ。これまでは彼について非常に多くのことが語られてきた」。バイエルンのスポーツ担当取締役は、水曜日のリールとのアウェー戦（21時）に向けてチームが北フランスへ出発する直前、そう語った。

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エーベルは、ようやく議論を落ち着かせるための「合意」に達したと強調した。「公の場で問題を論じるのではなく、彼が本来のレベルを取り戻せるよう、ふさわしいサポートを与えるということだ」。今後はバイエルンの責任者全員が、この「合意」を守るという。

ジャマル・ムシアラの代理人は何者か？バイエルンとのつながりは？

ゼーベナー通りでの会談は、シュミットが公の場に姿を見せる数少ない機会の一つだった。弁護士であり、代理人会社11WINSの経営責任者でもあるシュミットは、ムシアラの主な窓口だが、通常は舞台裏に徹し、表に出ることを避けている。自身が立ち上げたブランド「SW/SIDELINE」を通じて監督やクラブ幹部の代理人も務めており、例えばサンドロ・ワーグナーも2026年から契約している。

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業界の内情を知るとされる匿名の人物は、火曜日の『シュテルン』による注目の報道で、シュミットを「冷静で容赦ない」と評する一方、仕事を熟知した人物だとも語っている。シュミットが昨年2月にムシアラのために取りまとめた契約は、選手の立場から見れば「傑作」だったという。

その見方を、『南ドイツ新聞』のフィリップ・シュナイダーも月曜日の同紙のポッドキャスト「Und nun zum Sport」で間接的に裏付けている。『南ドイツ新聞』によると、近頃苦難に見舞われている攻撃的な選手は、複雑に入り組んだ条項や「付帯合意」によって、年間最大3000万ユーロを受け取れるという。シュナイダーによれば、それらの条項や合意は 「実際、当時のバイエルンも細部まで完全には把握していなかった」 。

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具体的にどの条項を指すのかは分かっていない。ただ、ムシアラの契約に、サッカー界では決して 珍しくない、病気の際に6カ月間給与の支払いを継続する条項があることは確かなようだ。 法律上の義務は6週間だが、プロサッカーではより長い期間を設定するのが一般的だ。例えばイングランドでは、プレー可能かどうかにかかわらず、契約期間中ずっと給与の支払いが続くよう保証を求める選手も多い。クラブは非常に高額な保険を掛け、このリスクに備えている。

『TZ』によると、バイエルン側に不安を生んでいるのは、ムシアラを治療する2人の神経科医が選手側によって選ばれ、報酬も選手側から支払われていることだという。クラブの医師には、診断の詳細を詳しく確認することが認められていない。

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契約延長前にムシアラ側が重要な医療情報を伏せていたことが明らかになれば、長年バイエルンと良好で信頼に基づく関係を築いてきたシュミットの代理人会社に、深刻な影響が及ぶ可能性がある。選手の代理人側の誠実さが問われれば、好調な事業にも損害が出るからだ。バイエルンのCEOであるヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、土曜日の年次総会の際、ムシアラが2025年2月の契約締結前から自身の病気を知りながらクラブに隠していたとバイエルン首脳陣が疑っているのかと問われ、否定した。

ムシアラは11WINSが代理人を務めるブンデスリーガの選手の中で最も有名かもしれないが、著名な選手はほかにも数多くいる。バイエルンとつながりのある選手もムシアラだけではなく、シュミットとクラブの関係は、これまで常に良好で信頼に満ちたものと評されてきた。

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数人を挙げるだけでも、フランクフルトのジャン・ウズンとロビン・コッホ、ドルトムントのマクシミリアン・バイアー、海外から強い関心を集めるニコロ・トレソルディ、かつてバイエルンの有望株で現在はPSVでプレーするパウル・ヴァナーがいる。タレク・ブーフマン、モーリス・クラッテンマッハー、ウィズダム・マイクもバイエルンに在籍した経験があり、ブーフマンは今も同クラブと契約中だ。レヴァークーゼンのケネット・アイヒホルンも名を連ねる。

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バイエルンとシュミットの担当選手：一人は首脳陣を対立させ、もう一人は思わぬ幸運に

最後に挙げたアイヒホルンも、ムシアラと同様に主にシュミットが担当している。昨夏には、この選手を巡ってバイエルン内部で対立が起きていた。

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スポーツ担当取締役のエーベルは、当時まだ16歳だったアイヒホルンを獲得希望選手に定め、この才能豊かなセントラルMFを契約解除条項を行使して獲得しようとしていた。その金額は900万～1200万ユーロと報じられていた。しかし、 『キッカー』によれば、ヘーネスとルンメニゲが反対したという。 シュミットの代理人会社は、ヘルタ・ベルリンに支払う移籍金に加え、アイヒホルンについて 1000万ユーロという高額な契約金も要求したとされる。 相手は当時16歳で、プロでの出場はわずか19試合。ヘーネスなら、おそらく「常軌を逸している」と言うだろう。

アイヒホルンは最終的にレヴァークーゼンへ移籍したが、これまで同クラブでは一度もプレーしていない。重い胃腸感染症の後に 代謝疾患と診断され、 当初は入院治療が必要だった。現在は復帰に向けたトレーニングを行っており、年明けにレヴァークーゼンでデビューするとみられる。

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一方、 選手がシュミットの代理人会社と突然、予想外の形で関係を解消したこと が、バイエルンに幸運をもたらした例もある。リロイ・サネが2025年5月、代理人をシュミットからピニ・ザハビへ変更する決断をしていなければ、バイエルンから新たな3年契約と年俸を得ていた可能性が非常に高い。当時エーベルは「まだ署名が済んでいない。我々は契約を結びたいし、リロイもそうだ」と語っていたが、わずか数時間後にはその見通しが覆された。

クラブにとって、それは予想外であり、当事者の誰も望んでいなかった幸運だった。サネが残留していれば、例えばレナルト・カールがトップチームへの道を開き、素晴らしい最初のシーズンでブレイクすることは難しかっただろう。一方のサネは、現在ガラタサライで見せているのと似たようなプレーをしていたかもしれない。現在30歳のサネは、移籍金なしで同クラブに加入した。加入時の大きな熱狂は、今では ファンの強い不満に変わっている 。サネは現在、公式戦16試合で得点にもアシストにも一度も関与していない。