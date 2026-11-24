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負傷者の多さやハリー・ケインを巡る騒動をよそに、現在のバイエルンではジャマル・ムシアラの問題が最大の焦点となっている。強い権限を持つ監査役会は、これまで極めて良好な関係にあった選手のマネジメント側と公然と対立。その中心にいるのは誰なのか。

状況は金曜日にはっきりした。バイエルンがホームでケルンと1－1で引き分けた試合の際、カール＝ハインツ・ルンメニゲが『Sky』のカメラの前に立ち、 ムシアラの問題について語った 。それまで名誉会長のウリ・ヘーネスやCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンが慎重にほのめかしていたことを、ルンメニゲは包み隠さず、明確に述べた。

神経機能障害を抱えるムシアラが、近い将来に万全の状態へ戻る可能性は低いという。薬の調整がまだ十分ではないためとみられる不規則な「欠神発作」が起きており、かつての「マジック・ムシアラ」に戻れるかどうかも疑わしい。 そのため、23歳のムシアラが2025年2月に結んだ、基本年俸が報道によれば2500万ユーロに上る巨額の契約は見直す必要があるという。ルンメニゲはさらに、現在の状況でムシアラの獲得に応じるクラブはほかにないだろうと指摘した。

隠されていた考えが表に出た。これ以上ないほど冷徹な発言だった。それまでの数週間、ヘーネスとドレーゼンは少なくとも一定の節度を保ち、関係者全員にとっての「ジレンマ」だと話していた。「バイエルンが今、彼の契約に疑問を呈するとしたら、想像してみてください」と、 ヘーネスは示唆するにとどめていた 。その発言が、約2週間後のルンメニゲの踏み込んだ発言につながる最初の伏線となった。

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ヘーネスと「紳士協定」：ムシアラの代理人との対立点

まさにその契約が今、問題となっている。バイエルンは『南ドイツ新聞』によれば 締結された「紳士協定」 にこだわっている。ヘーネスは、診断を受けた後、ムシアラがRBライプツィヒ戦とハイデンハイム戦の親善試合で 初めて公の場で倒れる より前の夏、テーゲルン湖で代理人クリスティアン・シュミットとその協定を結んだと認識している。

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少なくともヘーネスの認識では、病気によってムシアラが以前のパフォーマンスを取り戻せない場合、話し合いの場を設けて契約を見直すという口頭での合意があった。バイエルンの幹部たちは、その段階に達したとみているようだ。

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さらに『シュテルン』の報道によれば、ヘーネスとルンメニゲら監査役会は、ムシアラの実際の健康状態についてマネジメント側から十分な情報を得ていなかったと疑い、 具体的な詳細が意図的に伏せられている可能性さえ考えているという。

複数のメディアが一致して伝え、否定もされていない報道によると、ムシアラは先週月曜日のチーム練習中に再び欠神発作を起こしたとされる。監査役会がそれを知ったのは週の後半で、最終的に公の場で厳しい対応を取らざるを得ないと判断したという。スポーツ担当役員のマックス・エーベルら現場のスポーツ部門も沈黙していた。ヘーネスはこの件を巡り、エーベルに対して内部で6カ月間の「無為無策」を 厳しく指摘したとされる。

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実際、ムシアラは苦難のシーズンを過ごしている。先発はわずか2試合で、記録は2ゴール1アシスト。「軽い筋繊維の断裂」としか公式には説明されなかったものの、原因のはっきりしない筋肉の負傷で8週間離脱した。ただ、監査役会が選手やスポーツ部門から選手の健康状態について報告を受けなければならないわけでもない。

一方、『SID』によれば、代理人シュミットの認識では、ヘーネスとの合意はムシアラの状態が改善しなければさらなる話し合いを行うという「だけ」のものだった。そしてヘーネス、ルンメニゲ、ドレーゼンの公の発言は、まさにその話し合いを実現させようとするものだったようだ。

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火曜日、シュミットとトビアス・アルトシェッフルがゼーベナー通りを訪れ、エーベル、CEOのドレーゼン、会長のヘルベルト・ハイナーと状況について話し合った。アルトシェッフルはアクセル・シュプリンガー社でバイエルンの主任担当記者を務め、現在はムシアラの代理人チームに加わっている。

同日夜、エーベルは『ビルト』に対し、双方で「非常に、非常に建設的な話し合い」ができたと明かした。「実際、私たちはずっと非常に建設的で、非常に良い話し合いを続けてきた。何カ月にもわたり、つまりジャマルに何が起きているか分かってから、基本的にはずっとだ。もちろん、今回は直近の出来事が改めてきっかけになった。最も重要な結論は、ジャマルについて話すのではなく、ジャマルと話したいということだ。最近は彼について多くが語られすぎた」と、バイエルンのスポーツ担当役員は水曜日21時のリールとのアウェー戦に向け、チームがフランス北部へ出発する直前に語った。

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エーベルは、議論をようやく落ち着かせるための「共通認識」に達したと強調した。「公の場で問題を論じ合うのではなく、彼が本来のレベルに戻れるよう、受けるに値するサポートを与える」。今後はバイエルンの関係者全員が、この「共通認識」を守るという。

ムシアラの代理人は何者か。バイエルンとのつながりは？

ゼーベナー通りでの会合は、シュミットが公の場に姿を見せる珍しい機会の一つだった。弁護士で代理人会社11WINSの経営責任者を務めるシュミットは、ムシアラの主な窓口だが、普段は表に出ず、公の場を避けている。自ら設立したブランド「SW/SIDELINE」を通じて監督やクラブ幹部にも助言しており、例えばサンドロ・ワーグナーも2026年から契約している。

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業界の内部事情を知るとされる匿名の人物は、火曜日の『シュテルン』の踏み込んだ報道で、シュミットを「冷酷で容赦ない」と評する一方、仕事を熟知している人物だとも述べた。昨年2月にムシアラのために交渉した契約は、選手側から見れば「傑作」だったという。

この見方を間接的に裏付けるのが、『南ドイツ新聞』のフィリップ・シュナイダーが月曜日に自社のポッドキャスト「Und nun zum Sport」で語った内容だ。『南ドイツ新聞』によれば、さまざまな複雑な条項や「付帯合意」により、近ごろ苦境にある攻撃的選手のムシアラは年に最大3000万ユーロを得られる。シュナイダーによると、それらは 「その時点でバイエルン側も実際には細部まで把握していなかった」という。

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それがどの条項なのかは分かっていない。ただ、ムシアラの契約には、サッカー界では決して 珍しくない、病気の場合に6カ月間給与の支払いを継続する条項があることは確かなようだ。 法律上の義務は6週間だが、プロサッカーではそれより長い期間が一般的だ。例えばイングランドでは、出場できるかどうかにかかわらず、契約期間全体にわたる給与の継続支払いを保証される選手も多い。クラブは極めて高額な保険でそのリスクに備えている。

『TZ』によれば、バイエルン側が不安視しているのは、ムシアラを診ている2人の神経科医を選び、費用を負担しているのが選手側であり、クラブの医師が診断の詳細を確認できていないことだという。

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契約延長前にムシアラ側が重要な医療情報を伏せていたと判明すれば、シュミットの代理人会社に深刻な影響が及ぶ可能性がある。同社は長年バイエルンと良好で信頼に基づく関係を築いてきたが、選手のマネジメント側の誠実さが問われれば、好調な事業にも打撃となるためだ。バイエルンのハイナー会長は土曜日の年次総会で、ムシアラが2025年2月の契約締結前から病気を知りながらクラブに隠していた可能性を問われ、「私はまったくそうは思わない」と答えた。

ムシアラは11WINSが代理人を務める選手の中で最も有名かもしれないが、同社が担当する著名なブンデスリーガ選手はほかにも大勢いる。バイエルンとつながりのある選手もムシアラだけではない。そのため、シュミットとバイエルンの関係は常に良好で信頼し合えるものと評されてきた。

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数人を挙げるだけでも、フランクフルトのジャン・ウズンとロビン・コッホ、ドルトムントのマクシミリアン・バイアー、国外からの関心が高いニコロ・トレソルディ、かつてバイエルンの逸材と呼ばれ、現在はPSVアイントホーフェンでプレーするパウル・ヴァナーがいる。タレク・ブッフマン、モーリス・クラッテンマッハー、ウィズダム・マイクもバイエルンに在籍経験があり、ブッフマンは今も同クラブと契約している。レヴァークーゼンのケネット・アイヒホルンもその一人だ。

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バイエルンとシュミットの担当選手：一人は幹部を分裂させ、一人は思わぬ幸運をもたらした

最後に挙げたアイヒホルンも、ムシアラと同様に主にシュミットが担当しており、昨夏にはバイエルン内部で対立を引き起こした。

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スポーツ担当役員のエーベルは、当時まだ16歳だったアイヒホルンを獲得希望の選手に定め、才能豊かなセントラルMFを契約解除条項の行使によってどうしても獲得したいと考えていた。その金額は報道によれば900万～1200万ユーロだった。しかし、 『キッカー』によれば、ヘーネスとルンメニゲが拒否したという。 シュミットの代理人会社が、ヘルタ・ベルリンに支払う移籍金とは別に、アイヒホルンの契約金として 1000万ユーロという多額の金額を要求したとされるためだ。 当時16歳で、プロとしての出場はわずか19試合。ヘーネスなら、おそらく「正気の沙汰ではない」と呼ぶだろう。

アイヒホルンは最終的にレヴァークーゼンへ移籍したが、これまで同クラブでは一度もプレーしていない。重い胃腸の感染症の後に 診断された代謝疾患 により、当初は入院治療が必要だった。現在は復帰に向けたトレーニングを行っており、年明けにレヴァークーゼンでデビューするとみられる。

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一度は、 選手とシュミットの代理人会社とのまったく予想外の決別 が、バイエルンにとって幸運にもなった。リロイ・サネが2025年5月、代理人をシュミットからピニ・ザハビに替えると決めていなければ、バイエルンから年俸付きの新たな3年契約を得ていた可能性が非常に高い。当時エーベルは「まだサインはない。我々は実現したいし、リロイもそうだ」と語っていたが、数時間後には状況が違うことを知ることになった。

クラブにとっては予想外で、当事者の誰も望んでいなかった幸運だった。サネが残留していれば、例えばレンナルト・カールのトップチームへの道は閉ざされ、見事な初シーズンでの飛躍もなかったかもしれない。一方のサネは、現在のガラタサライでのプレーと同じようなパフォーマンスを見せていた可能性がある。現在30歳のサネは、移籍金なしで同クラブに加入した。加入時の大きな熱狂は、今では ファンの強い不満に変わった 。サネは現在、公式戦16試合で得点への関与が一つもない。