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マンチェスター・シティに所属するアルジェリア人選手ラヤン・アイト・ヌーリの残留が難しいことを示す兆候が強まっている。今シーズンは出場機会が減少し、フルアム戦では試合に向けた練習に参加していたにもかかわらずメンバーから外れた。冬の移籍市場が近づく中、同選手の去就が改めて焦点となっている。

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イタリア人指揮官エンツォ・マレスカは、土曜日に行われ1-1の引き分けに終わったフルアム戦で、アイト・ヌーリを招集しないことを決断した。25歳の左サイドバックは試合前の最終調整にチームメイトとともに参加していたものの、メンバー外となった。コーチングスタッフの構想における同選手の役割が限られていることを改めて示す決定だ。

マレスカは左サイドバックに試合開始からニコ・オライリーを起用し、後半にはこの21歳のイングランド人選手に代えてクロアチア人のヨシュコ・グヴァルディオルを投入した。

今回のメンバー外は、このアルジェリア人選手がプレミアリーグのピッチから遠ざかっている状況の新たな一幕となった。今シーズンはここまでリーグ戦で一度も出場しておらず、出場はリーグカップ2試合とチャンピオンズリーグ2試合の計4試合、合計168分にとどまっている。

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出場機会が限られているにもかかわらず、アイト・ヌーリは与えられた時間の中で3アシストを記録。これがユヴェントスの目に留まり、同クラブは来年1月に冬の移籍市場が開く際の獲得に向けた動きも視野に、その状況の注視を始めた。

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このイタリアのクラブは、指揮官ルチアーノ・スパレッティに追加の選択肢を与え、チームの技術的な質を高めるため、複数の補強を計画している。優先事項には、フィジカルの強いストライカーに加え、ファイナルサードで違いを生み出せる攻撃的なサイドバックの獲得が含まれる。後者には、継続して試合に出場し続けられるフィジカル面の素養も求められている。

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メディア『 カルチョメルカート 』によると、アイト・ヌーリはヨーロッパの主要大会での経験や、攻撃の組み立てとチャンス創出に貢献できる能力から、ユヴェントス内部で支持を得ているという。しかし、マンチェスター・シティがレンタルではなく完全移籍での売却による対価の獲得にこだわっているため、取引の成立は容易ではない。

ユヴェントスは、環境を変え、自身の地位を取り戻すための新たなチャンスを求めているという選手本人の意向を拠り所に、このアルジェリア人サイドバックを買い取りオプション付きのレンタルで獲得することを望んでいる。

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同イタリアメディアの報道によれば、トリノはアイト・ヌーリにとって好ましい行き先であり、同選手はここ数日のうちにすでに周辺関係者へ接触の検討を任せているという。一方、同クラブは近く動き出し、取引成立の可能性を探る意向だ。

ユヴェントスの関心はアイト・ヌーリだけにとどまらない。代替候補のリストには、ハンス・フリックの序列で順位を下げ、バルセロナ退団を望んでいるアレハンドロ・バルデ、リーグ戦5試合とリーグカップ2試合に出場したもののロベルト・デ・ゼルビの考えに馴染めていないトッテナムのデスティニー・ウドジェ、さらにセリエAで6アシストを記録しているフアン・ミランダが名を連ねている。

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こうした候補者がいる中、アイト・ヌーリの将来は、取引形態に関するマンチェスター・シティの姿勢次第となっている。今後数週間のうちに退団する可能性を示す兆候は、ますます強まっている。

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