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深刻な負傷者の続出やハリー・ケインを巡る騒動をよそに、バイエルンではジャマル・ムシアラの問題が最大の焦点となっている。強い権限を持つ監査役会は、これまで極めて良好な関係を築いてきた選手の代理人陣と公然と対立。その中心にいるのは誰なのか。

金曜日以降、状況は明白だ。カール＝ハインツ・ルンメニゲがバイエルンのホームでのケルン戦（1対1）に際し、Skyのカメラの前に立って ジャマル・ムシアラの件について語った ことで、名誉会長ウリ・ヘーネスとCEOヤン＝クリスティアン・ドレーゼンがそれまで慎重にはがそうとしていた最後の覆いも取り払われた。ルンメニゲの発言は明確で、疑いようがなかった。

神経機能障害を抱えるジャマル・ムシアラが近い将来、再び最高の状態を見せる可能性は低いという。この障害により、おそらく薬の調整がまだ完全には適切でないため、いわゆる欠神発作が不定期に起きている。かつての「マジック・ムシアラ」に戻れるかどうかも疑わしいという。 そのため、23歳のムシアラが2025年2月に署名し、報道によれば年俸の基本給2500万ユーロを保証する巨額契約は見直さなければならない。ルンメニゲはさらに、現状ではほかにムシアラの獲得に応じるクラブはないとも指摘した。

もはや隠しようはなく、これ以上なく冷淡な言い方だった。それまでの数週間、ヘーネスとドレーゼンは少なくとも一定の礼節を守り、関係者全員にとっての「ジレンマ」だと語っていた。例えばヘーネスは「バイエルンが今、彼との契約に疑問を呈したらどうなるか、想像してみてください」と ほのめかすにとどめていた 。その発言が、約2週間後のルンメニゲによる厳しい言葉へと続く最初の布石になった。

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ウリ・ヘーネスと「紳士協定」：ムシアラの代理人陣との対立は何を巡るものか

今まさに争点となっているのが、その契約だ。ドイツ最多優勝を誇るバイエルンは、Süddeutsche Zeitungによると、 交わされた「紳士協定」 を主張している。ヘーネスの認識では、夏にテーゲルン湖畔で、ムシアラの代理人クリスティアン・シュミットと交わしたものだ。診断が下された後で、選手がRBライプツィヒ戦とハイデンハイム戦のテストマッチで初めて公に ピッチ上に倒れる 前のことだった。

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少なくともヘーネスは、病気の影響でムシアラが以前のパフォーマンスを取り戻せなければ、話し合いの場を設けて契約を見直すという口頭の合意があったと考えているようだ。バイエルンの首脳陣は、その段階に達したとみているようだ。

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さらにSternの報道によれば、ヘーネスとルンメニゲらで構成される監査役会は、選手の実際の健康状態についてムシアラの代理人陣から十分な情報を得られていなかったと疑っており、 具体的な詳細が意図的に伏せられている可能性すら考えている。

複数のメディアが一致して伝え、否定もされていない報道によれば、ムシアラは先週月曜日、チーム練習中に再び欠神発作を起こしたという。監査役会がそれを知ったのは週の途中で、結果として公の場での強硬な対応を余儀なくされたとされる。その一因は、スポーツ担当取締役マックス・エーベルを中心とするクラブのスポーツ部門の首脳陣も沈黙していたことだ。ヘーネスはこの件について、エーベルが6カ月間「何もしなかった」と 内部で厳しく非難したとされる。

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実際、ムシアラは苦難のシーズンを送っている。先発はわずか2試合で、2得点1アシスト。公式には「軽い筋繊維断裂」とされながら、不可解な筋肉の負傷で8週間にわたり離脱した。ただし、監査役会が選手やスポーツ部門の首脳陣から、選手の健康状態について報告を受けなければならないわけでもない。

一方、SIDによれば、ムシアラの代理人シュミットにとって、ヘーネスとの合意は、ムシアラの状態が改善しなければ追加の話し合いを行うということ「だけ」だった。ヘーネス、ルンメニゲ、ドレーゼンの公の発言は、まさにその話し合いを実現させる狙いがあったようだ。

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火曜日にはシュミットと、かつてアクセル・シュプリンガー社でバイエルン担当の主任記者を務め、現在はムシアラの代理人チームに加わっているトビアス・アルトシェフルが、ゼーベナー通りを訪れた。エーベル、CEOのドレーゼン、会長のヘルベルト・ハイナーと状況について話し合うためだ。

その夜、エーベルはBildに対し、双方の間で「非常に、非常に建設的な話し合い」ができたと明かした。「実際、私たちはずっと非常に建設的で、とても良い話し合いを続けてきた。何カ月も、つまりジャマルに何が起きているか分かってから、基本的にはずっとそうだ。もちろん、今回は直近の出来事が改めてきっかけになった。そこで得られた最も重要なことは、私たちはジャマルについて話すのではなく、ジャマルと話したいということだ。今は彼についてあまりに多くが語られている」。バイエルンのスポーツ担当取締役は、水曜日のリール戦（21時）に向けてチームがフランス北部へ出発する直前にそう語った。

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エーベルは、議論をようやく落ち着かせるための「合意」に至ったと強調した。「公の場で問題を論じるのではなく、彼が再び本来のレベルに達するために受けるべき支援を、ただ与えるということだ」。今後はバイエルンの責任者全員がこの「合意」を守るという。

ジャマル・ムシアラの代理人とは誰か。バイエルンとのつながりは？

ゼーベナー通りでの会合は、シュミットが公の場に姿を見せる数少ない機会の一つだった。弁護士で代理人会社11WINSの代表を務めるシュミットは、ムシアラの主な窓口だが、普段はもっぱら裏方に徹し、表舞台を避けている。自ら立ち上げたブランドSW/SIDELINEを通じて監督やクラブ幹部にも助言を行い、例えばサンドロ・ワーグナーも2026年から契約している。

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匿名の、自称業界関係者は、火曜日の物議を醸す『Stern』の報道で、シュミットを「冷徹で容赦ない」と評した。一方で、仕事を極めてよく理解している人物だともいう。シュミットが昨年2月にムシアラのためにまとめた契約は、選手の立場から見れば「傑作」だったという。

その見方を間接的に裏付けるのが、Süddeutsche Zeitungのフィリップ・シュナイダーが月曜日に自社のポッドキャスト「Und nun zum Sport」で語った内容だ。SZによれば、近年苦境にあるこの攻撃的選手は、複雑に入り組んださまざまな条項や「付帯合意」によって、この契約から年間最大3000万ユーロを得る。シュナイダーによると、その内容は 「当時のバイエルン側も、実際には細部まで完全に把握できていなかった」という。

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それがどの条項を指すのかは分かっていない。ただ、ムシアラの契約には、サッカー界では決して 珍しくない、病気の場合に6カ月間給与を継続して支払う条項がある ことは確かなようだ。法律上の義務は6週間だが、プロサッカーではそれより長い期間が一般的だ。例えばイングランドでは、試合に出られるかどうかにかかわらず、契約期間全体にわたる給与の支払いを保証させる選手も多い。クラブは非常に高額な保険に加入し、そのリスクに備えている。

TZによれば、バイエルン側を不安にさせているのは、ムシアラを治療する2人の神経科医を選び、費用を負担しているのが選手側であり、クラブの医師は診断の詳細を詳しく確認できていないという事実だ。

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契約延長前にムシアラ側が重要な医療情報を伏せていたと判明すれば、長年バイエルンと良好で信頼に基づく関係を築いてきたシュミットの代理人会社に、深刻な影響が及ぶ可能性がある。選手の代理人陣の誠実さが問われれば、好調な事業にも打撃となるからだ。土曜日の年次総会に際し、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は、ムシアラが2025年2月の契約署名前から病気を知りながらクラブに隠していた可能性を問われ、「私はまったくそうは考えていない」と答えた。

ムシアラは11WINSが代理人を務める選手の中で最も有名かもしれないが、同社が担当する著名なブンデスリーガ選手はほかにも数多い。バイエルンとつながりのある選手もムシアラだけではない。そのため、シュミットとバイエルンの関係は、これまで一貫して良好で信頼に満ちたものと評されてきた。

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数人を挙げるだけでも、フランクフルトのジャン・ウズンとロビン・コッホ、ドルトムントのマクシミリアン・バイアー、国外でも強い関心を集めるニコロ・トレソルディ、かつてバイエルンの有望株で現在はPSVアイントホーフェンでプレーするパウル・ヴァナーがいる。さらに、いずれもバイエルンに在籍したことがあり、ブーフマンは今も同クラブと契約しているタレク・ブーフマン、モーリス・クラッテンマッハー、ウィズダム・マイク、そしてレヴァークーゼンのケネット・アイヒホルンもいる。

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バイエルンとシュミットの担当選手：首脳陣の意見を割った一人と、幸運をもたらした一人

最後に挙げたアイヒホルンも、ムシアラと同じく主にシュミットが担当している。昨夏にはドイツ最多優勝クラブの内部対立を引き起こした。

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スポーツ担当取締役のエーベルは当時まだ16歳だったアイヒホルンを獲得希望選手とし、才能豊かなセントラルMFを契約解除条項に定められた額、報道によれば900万～1200万ユーロで獲得することを強く望んでいた。しかし、 『kicker』によれば、ヘーネスとルンメニゲが拒否したとされる。 シュミットの代理人会社は、ヘルタ・ベルリンに支払う移籍金に加え、アイヒホルンのために 1000万ユーロという多額の契約金も要求したという。 当時まだ16歳で、プロでの出場はわずか19試合。ヘーネスなら、おそらく「とんでもない」と呼ぶだろう。

アイヒホルンは最終的にレヴァークーゼンへ移籍したが、これまで同クラブで1試合もプレーしていない。重い胃腸感染症の後に 代謝性疾患と診断された ため、当初は入院治療が必要となり、現在は復帰に向けたトレーニングを行っている。レヴァークーゼンでのデビューは年明けになるとみられる。

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一方、 ある選手とシュミットの代理人会社とのまったく予想外の決別 が、バイエルンにとって幸運となったこともある。リロイ・サネが2025年5月、シュミットに代わってピニ・ザハヴィに代理人を任せると決めていなければ、バイエルンから新たな3年契約と年俸を得ていた可能性が非常に高い。当時エーベルは「まだ署名が済んでいない。私たちは契約したいし、リロイもそうだ」と語っていたが、わずか数時間後には、その見通しが誤りだったと分かった。

クラブにとって、予想外で、当事者の誰も本来望んでいなかった幸運だった。サネが残留していれば、例えばレナルト・カールがトップチームへ進み、素晴らしい最初のシーズンに飛躍する道は、おそらく閉ざされていただろう。一方のサネは、現在のガラタサライで見せているのと似たパフォーマンスを見せていたかもしれない。現在30歳のサネは、移籍金なしで同クラブへ移った。加入時の大きな熱狂は、今では サポーターの強い不満に変わった 。サネは現在、公式戦16試合でゴールへの関与が一つもない。