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BVBは今冬、移籍市場で動く計画だという。

『ビルト』のポッドキャスト「ドルトムント・インサイダー」によると、オーレ・ブックSDら首脳陣はセンターバックの選手層を厚くしたい考えだ。

具体的な名前は挙がっていない。ただ、ドルトムントがブンデスリーガ2部から選手を獲得する可能性も十分にあるという。ブック氏はSVエルフェアスベルク時代から同リーグを熟知している。

また、クラブには基本的に資金面で動く余地があるという。「首脳陣全員が納得し、BVBの戦力としてすぐに貢献できる選手が見つかれば、冬に資金を投入する用意は十分にある」と、ビルトのマクシミリアン・ヴェッシング記者は語った。

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今季、ニコ・コバチ監督が好む3バックでは、ニコ・シュロッターベック、ヴァルデマール・アントン、ジョアン・ガドゥが先発の3人を構成している。さらにラミ・ベンセバイニ、プレシーズンで評価を高めたフィリッポ・マネ、ルカ・レッジャーニも控える。ただし、レッジャーニは今冬にクラブを離れる可能性がある。

Getty Images

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移籍希望を伝えたとの報道も。レッジャーニはBVBを離れるのか？

若きイタリア人選手は、すでに夏の時点で売却候補と見なされていた。特にセリエAの強豪クラブが関心を示しているという。最近、スカイが報じたところによると、レッジャーニの代理人は本人の移籍希望をドルトムントの首脳陣にすでに伝えている。18歳のレッジャーニは出場時間が少なく、現在の状況に不満を抱いているという。

レッジャーニの今季トップチームでの出場は、ここまでわずか2試合。一方、U-23ではレギオナルリーガとUEFAユースリーグで計8試合に出場している。マネもここまで順調とは言い難い。ブンデスリーガ開幕からの2節でそれぞれ途中出場し、DFBポカール1回戦のHEBCハンブルク戦では90分間フル出場したが、その後は筋肉の負傷で離脱。復帰後もセカンドチームでのみ実戦経験を積んでいる。

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ただ、BVBが補強の重点を置くべきなのは、むしろ守備の右サイドではないかという疑問も残る。夏にヤン・コウトが退団した後、チームに在籍する本職の右サイドバックはユリアン・リエルソンだけだ。最近はマクシミリアン・バイアーらが右ウイングバックを務めた。

代表戦による中断期間前のSVエルフェアスベルク戦では、コバチ監督が予想外の4バックに変更し、2-1で勝利。チャンピオンズリーグのレアル・ベティス戦に出場したリエルソンを休ませ、ガドゥを右サイドバックに起用した。