2026年W杯エジプト対イラン戦が行われた米シアトルのルーメン・フィールドで、LGBTQ+支援の旗が掲げられた。両国が「プライド・ウィーク」に反対する中での出来事だった。

試合前、大会組織委がハーフタイムにLGBTQ+イベントを実施しようとしたことで騒動になった。

シアトルは米国で最もLGBTコミュニティを称える都市の一つであり、6月のプライドイベントは全米屈指の規模と注目度を誇る。

これに対しエジプトとイランのサッカー協会はFIFAに「宗教・文化に反する」と正式抗議し、イベント中止を求めた。

主催者は予定通り実施すると表明。FIFAは「プライド・マッチ」は開催都市の自主事業で、連盟主催ではないと説明した。

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通信社が伝えた写真では、試合中にレインボーフラッグやプラカードを掲げる観客が散見されたが、大会組織委員会が「プライド・ウィーク」関連イベントを実施することはなかった。

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試合は2026年W杯グループG第3節で1－1の引き分けとなり、エジプトは2位でラウンド16進出。イランは3位で、ベスト3位以内の進出可否を待つ。