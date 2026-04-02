アフリカ大陸のレジェンドの一人であるバルセロナのスター、ラミン・ヤマルが、スペイン対エジプトの親善試合で起きた人種差別的な野次に対して支持の意を示した。

ヤマルは強い不快感を示し、自身のインスタグラムアカウントを通じて次のように述べた。「『跳ねない奴はムスリムだ』というチャントが相手チームに向けられたものであり、私個人に対するものではなかったことは承知している。しかし、ムスリムとして、それは依然として不敬であり、容認できないことだ」。

さらに、「すべてのサポーターがそうではないことは理解している。しかし、このようなチャントを繰り返し、スタジアムで宗教を嘲笑の道具として使う人々は、無知で人種差別的な人間に見える」と付け加えた。

「フット・アフリカ」のウェブサイトによると、コートジボワールのレジェンド、ディディエ・ドログバが、ラミン・ヤマルのインスタグラムの投稿にコメントし、バルセロナのスター選手への強い支持を表明した。

ドログバはヤマルに対し、「ラミン・ヤマル、自分の文化と自分自身を常に誇りに思ってください」と書き込んだ。

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