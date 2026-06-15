写真…ベリンガムがレアル・マドリードの元スターに特別なプレゼント

レアル・マドリードでプレーするイングランド代表MFジュード・ベリンガムは、スコットランド人チームメイトのキャロライン・ウェアが退団すると発表されると、品格ある方法で彼女に別れを告げた。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、ベリンガムはウェアに贈り物を送り、温かい手書きのメッセージを添えた。このメッセージからは、若手MFが女子チームを長年支えた彼女への敬意が伝わってくる。

彼はメッセージにこう記した。「キャロラインへ。君と出会えて本当に嬉しかった。次のステップでの成功を心から願っている。愛と敬意を込めて」。

男子トップチームの主力から女子選手へのこの心遣いは、クラブ内の調和を示すものとしてファンから広く称賛された。

4シーズンにわたって歴史に名を刻んだウェアは、クラブを去る。 スコットランド代表の彼女は公式戦125試合で63得点を挙げ、クラブ女子チーム歴代最多得点を記録。アシスト数でもトップに立ち、白いユニフォームを着た最高の選手として記憶される。

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クラブも公式声明で「ウェアの職業倫理、献身、リーダーシップ」を称え、4年間でチーム発展に不可欠だったと強調した。

ウェアの退団で一つの時代は幕を閉じるが、ベリンガムのメッセージは、彼女がスポーツ面でも人間性でもクラブで特別な存在だったことを示している。