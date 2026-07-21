写真：まるで別人！ヴィニシウスが美容整形を受けた後の顔つきの変化

ブラジル代表のスター、レアル・マドリードに所属するヴィニシウス・ジュニオールが、ブラジル代表とともに早期敗退となった2026年ワールドカップ本大会に出場していた際とはまったく異なる顔立ちで姿を現し、ソーシャルメディア上で議論と疑問の渦を巻き起こした。

アメリカで広く読まれている『ニューヨーク・ポスト』紙は、この著名なブラジル人ウインガーが顎の部分を対象とした美容整形手術を受けたことを明らかにし、これによって直近の世界大会に出場していた際に撮影された写真と比べて顔立ちに顕著な変化が生じたと伝えた。

同アメリカ紙は、有名人ニュースを専門とするブラジルのサイト『TMC』の報道を引用し、手術に関する詳細を伝えた。それによると、ヴィニシウス・ジュニオールはブラジルの都市ゴイアニアにある専門クリニックを訪れ、著名な皮膚科・美容の専門医であるアレッサンドロ・アラルカオン医師が最新の技術を用いて顎の輪郭を整え、際立たせる施術を行ったという。

出回っている医療関連の報道によれば、この美容整形は、顔の輪郭を彫刻し患者の希望に合わせて形を作り直すために用いられる特殊な物質を注入することに基づいている。レアル・マドリードのスターの場合、主な目的は顎の部分をより明確かつシャープに際立たせることであり、それが彼にこの美容施術を受ける決断をさせたという。

ヴィニシウス・ジュニオールが新たな顔立ちで姿を現したのは、ブラジル代表が2026年ワールドカップから期待外れの敗退を喫してからわずか数週間後のことだった。ブラジル代表はラウンド16で、勢いのあるノルウェー代表に1対2で敗れ、この厳しいサプライズによって史上6度目のタイトル獲得というブラジルの夢は打ち砕かれた。

早期敗退にもかかわらず、ヴィニシウス・ジュニオールは世界大会での出場において目を引く個人的なパフォーマンスを披露し、4度ネットを揺らすことに成功した。しかし、母国代表の突然の敗退により、輝きを保ち続け、手中にあった得点王のタイトルを真剣に争う機会を奪われた。

ブラジル人選手の顔立ちに生じた変化をめぐる憶測が始まったのは、彼の元恋人であるヴィルジニア・フォンセカが先週の月曜日、ソーシャルメディア『インスタグラム』の公式アカウントに投稿を公開してからだった。その投稿には二人がスポーツジムの中で一緒に写っており、フォロワーたちはこのブラジル人スターの顔の形に明らかな違いがあることに気づいた。