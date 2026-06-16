「冗談を言おうとした」…ムバッペとマニーの場面を受け、審判へ激しい批判が殺到。

火曜日のフランス対セネガル戦では、オーストラリア・イラン系のアリ・レザ・ファガニ主審の判定が物議を醸した。

フランス代表はニューヨーク州ニュージャージーのメットライフ・スタジアムで行われたワールドカップの試合でセネガル代表に3-1で勝利し、2026年大会の幕を開けた。

59分、右サイドを突破したエムバペがペナルティエリアに侵入。戻ったマニと接触し転倒した。エムバペはPKを主張した。

主審はVARで映像を確認し、PKではないと判断。フランスは落胆し、セネガルは安堵した。

しかし、判定専門メディア「アルシヴォ・ヴァール」は、この判定についてファガニ主審を強く批判した。

同ネットワークはXで「ファガニは集中力を欠いた」と指摘した。

「ムバッペはボールに触れ、マニは追いつくのが遅れ、ペナルティエリア内で妨害した」と説明した。

「これはPKのはずだが、VARルームから呼び出されたイラン人審判は観客をからかうような判定を下した」と結んだ。





同サイトはファガニに10点満点中3点という低評価を与えた。

基準は「フランス対セネガル戦でのファガニの判定は失敗だった。ファウルごとに賭けに負けたように見えた。 試合の流れはスムーズだったが、それは過剰だった。接触をファウルと取らない姿勢が裏目に出た。好スタートを切ったものの、結局はその罠にはまった。明らかなファウルを見逃し、出すべきイエローカードも示さなかった。

さらに彼女は「重大な反則をVARが確認しても判定を覆さず、会場を苛立たせた」と続けた。