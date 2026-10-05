「シティは厳しく処罰されるべきだと思う。降格しなければならない」と、2024年からカナダ代表監督を務めるマルシュは『ガーディアン』に語った。

2022年2月から2023年2月までプレミアリーグのリーズ・ユナイテッドで指揮を執ったこのアメリカ人指揮官は、シティが直面している重大な आरोपについて、「誰もが知っていた」と強調した。

9月末、プレミアリーグは公式に、シティが現行の財務規則違反をめぐる多数の訴因で有罪と認定されたと発表していた。これに先立ち、The Athleticは115件中114件の訴因でシティに責任があると報じていた。

マンチェスター・シティには何が आरोपされているのか？

このイングランドの強豪クラブは、長年にわたって実際の財務状況を隠してきたとされている。とりわけ、収入を実際より高く、支出を実際より低く申告していたとみられる。こうした中、マルシュは2022年夏を振り返った。

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「あの時、利益を出したと主張していたのは私たち（リーズ、編集部注）とマンチェスター・シティの2チームだけだった。私たちはラフィーニャ（5800万ユーロでバルセロナへ、編集部注）とカルビン・フィリップス（4900万ユーロでシティへ、編集部注）を売却していたから、それは事実だった」とマルシュは話し、さらにこう続けた。「でも、シティがそう主張した時、私は『ふざけているのか？ 冗談だろう？』と思った。彼らがアーリング・ハーランドを6000万ユーロで獲得したと言った時も、『ああ、そうですか』と思った。だから、そこに食い違いがあるのは分かっていた。でも、いったい何ができる？ ただ肩をすくめて、『これがフットボールだ』と言うしかないんだ」

マンチェスター・シティにはどのような処分が下される可能性があるのか？

違反に対するシティへの処分がどれほど厳しいものになるかは、まだまったく不透明だ。高額な罰金や移籍禁止処分の可能性があり、最悪の場合は、マルシュが求めるように、イングランド王者10回のこのクラブに強制降格が科される可能性もある。

先週末、シティは判決に対して「包括的な控訴」を申し立てたと発表していた。「クラブは、この裁定には法、原則、事実に関して複数の明白かつ重大な誤りが含まれており、そのため信頼性に欠けるとの強い見解を持っている」と、スカイブルーズが発表した声明には記されていた。