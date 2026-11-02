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ジェイミー・キャラガーが、リヴァプールのアーセナル戦での0-1の敗戦中に見せたアレクシス・マクアリスターの物議を醸す振る舞いを痛烈に批判した。エミレーツ・スタジアムで、同MFが接触を大げさにアピールし、ノニ・マドゥエケを退場に追い込もうとしたように見えたことに、元リヴァプールDFは強い嫌悪感を示した。

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マック・アリスターの行為をきっかけに、エミレーツで小競り合い

日曜日に北ロンドンで行われた一戦は、後半に緊張が高まった。中盤での競り合いの後、マック・アリスターが倒れていたマルティン・ウーデゴールの後頭部を平手でたたき、アーセナルの選手たちの怒りを買って大きな小競り合いに発展した。

ユリエン・ティンバーとマドゥエケはすぐにアルゼンチン人選手に詰め寄った。続くにらみ合いでは、マドゥエケの額がリヴァプールのMFにわずかに触れた。するとマック・アリスターは大げさにピッチへ倒れ込んだ。

マドゥエケはすでにイエローカードを受けていたが、主審のアンディ・マドリーは退場を命じず、マック・アリスターとティンバーの両者に警告を与えた。VARのスチュアート・アトウェルはこの場面を確認し、接触は「強いものでも、暴力的なものでも、残忍なものでもない」と判断。マドゥエケにレッドカードに該当する反則はなかったと確認した。

「マック・アリスターの行動は冗談みたいなものだ」

Sky Sportsで一部始終を見ていたキャラガーは、リヴァプールの選手への評価で言葉を選ばなかった。元DFは、トップリーグから演技をなくすために、皆で声を上げるべきだと訴えた。

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「あそこで退場にならなくて本当に良かった」とキャラガーは憤った。「我々は毅然として、選手を名指しで『これは恥ずかしい』と言い始めなければならない。やめさせなければいけない。ばかげているし、見ていられない」

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「頭を突き合わせる、こういう行為のことだ……。頭をいったん後ろに引いて頭突きするなら、もちろんレッドカードだ。でも、頭を突き合わせて、片方が触れた途端にもう片方が倒れ、選手が退場になるようなことは……。プレミアリーグに関わる人たちも、サポーターも、自分の応援するチームの選手がやったら批判してほしい」

キャラガーは制度面での変更を求めて、こう締めくくった。「私はリヴァプールのファンだが、マック・アリスターの行動は冗談みたいなものだ。やめさせなければならない。選手たちは、それでレッドカードが出ると分かっているから、優位に立とうとする。ハワード・ウェブでも、プレミアリーグでも、監督たちが集まってでもいい。こんなク○みたいなことでレッドカードを出すのはやめてくれ！」

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解説者たち、演技への批判で一致

キャラガーの苛立ちに、共に解説を務めたギャリー・ネヴィルも全面的に同意した。騒動を引き起こしたのはマック・アリスターだと指摘している。

元Mancehster United主将はこう語った。「マック・アリスターがあんなふうに倒れる必要はなかったと思う。ただ、頭でわずかに押してはいる。ほんの少し前に動くだけで、大きな代償を払うこともある。マック・アリスターの反応は大げさだ。断言できる。立ち上がれ。恥ずかしい。倒れているウーデゴールを不必要にたたいたのだから、マック・アリスターの責任だ」

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さらに「彼らが見ているのは、マドゥエケが頭をわずかに前に動かしたところだ。これでレッドカードにしないでほしい」と付け加えた。

アーセナルのレジェンド、イアン・ライトも意見を述べ、審判団が演技に惑わされなかったことを評価した。「まずマック・アリスターについては、倒れ方だ。彼は実際にウーデゴールの後頭部をたたいている。ルールでこうした行為に対処すべきだ。あれ［マック・アリスターが倒れたこと］は誰かを退場させようとしている。常識的な判断が下された。彼［マドゥエケ］は相手に頭を押し付けたわけではなく、ただ詰め寄っただけだ。マック・アリスターはそれを利用して倒れようとした」

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審判の判断見直しを求める声

この一件を受け、プレミアリーグで審判団がシミュレーションや選手同士の衝突にどう対処すべきか、議論が再燃しそうだ。著名な関係者たちがPGMOLのハワード・ウェブ責任者に対応を求める中、わずかな接触を誇張して相手の退場を誘う選手への取り締まりを強めるよう、圧力が高まっている。

マック・アリスターは、再びプレーに集中しなければならない。リヴァプールが僅差での敗戦から立ち直り、リーグ戦での歩みを軌道に乗せることを目指す中、MFは物議を醸したこの週末を振り切る必要がある。