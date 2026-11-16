「冗談だろう？」元フランスサッカー連盟会長、インファンティーノの対抗馬としてのディアロ擁立に言及

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フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長が、FIFA会長の座を争うジャンニ・インファンティーノの対抗馬として擁立された。この人選は、前任者のノエル・ル・グラエに大きな驚きを与えた。ル・グラエは、かつて自身の副会長を務めたディアロが、サッカー界で最も厳しい選挙戦の一つに挑むことへの驚きを隠さなかった。ル・グラエは現在もFIFAの現会長と近い関係にある。

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UEFA（欧州サッカー連盟）は、2027年3月18日にモロッコの首都ラバトで行われるFIFA会長選挙の候補としてディアロを擁立すると発表した 。これにより、FIFAのトップに留まることを目指すインファンティーノに対し、ディアロがUEFA理事会の支持を受けた候補として挑むことになった。

ディアロの擁立は、インファンティーノに対抗し得る人物を探す欧州側の動きの中で決まった。インファンティーノは2016年からFIFA会長を務めているが、FIFAの運営手法や、最近になって大きな議論を呼んだ複数の商業プロジェクトをめぐり、一部の欧州関係者との対立が深まっていた。

対立を激化させた最大の案件は、「Fifa Forward Enterprise」という名称でFIFA傘下の営利企業を設立し、民間投資家の参加を可能にする計画だった。この計画は欧州サッカー界の関係者から反対や批判を受け、最終的に撤回されている。

ディアロの擁立について最初に反応したのは、フランスサッカー連盟の元会長ノエル・ル・グラエだった。ル・グラエは『RMC Sport』の取材に応じ、大きな驚きを示した。ル・グラエはインファンティーノと強い絆で結ばれており、同氏を友人と呼んだうえで、尊敬の念を抱いていることを強調した。

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この決定に驚いたル・グラエは「冗談だろう？」と語ると、「ジャンニは友人だし、私は彼を尊敬している。君も知っているだろう」と続けた。FIFAの現会長と、自身の後任としてフランス連盟会長に就いた同胞との間で予想される争いについて、自らの立場の難しさをはっきりと示した形だ。

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ル・グラエは、ディアロが選挙に臨む資質を備えている可能性を否定しなかった。その一方で、フランス連盟会長がインファンティーノに対抗するうえで具体的にどのような論拠を持っているのかは分からないとし、「きっと私の知らない論拠があるのだろう」と述べた。

さらにル・グラエは「本当に驚いている。何と言っていいか分からない」と驚きが冷めやらぬ様子を見せたうえで、「サッカーに貢献するための論拠があるなら、それは彼にとって良いことだ。非常に難しい立場だ。はっきりさせておこう。これはスポーツであると同時にビジネスでもある」と説明した。

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ル・グラエの発言は、インファンティーノとの関係に加え、ディアロとの旧知の間柄を踏まえると重要な意味を持つ。ディアロはフランス連盟でル・グラエの副会長を務めた後、その後任として会長職を引き継いだ人物であり、今後の争いは個人的にも組織運営の面でも一層デリケートなものとなる。

63歳のフィリップ・ディアロは、ル・グラエが会長在任中の一連の騒動や批判の中で退任したことを受け、2023年1月にフランスサッカー連盟会長に就任した。当初は暫定会長として職務を開始し、同年6月に正式に選出されている。

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ディアロは2024年12月に再選され、新たに4年間の任期を得て会長職を維持。フランスサッカー界を代表する要人の一人となった。そして今回、UEFAからFIFA会長選の候補に選ばれたことで、国際舞台でのさらに大きなチャンスを迎えることになった。

2027年3月の選挙では、FIFA内部の勢力図を塗り替え得る代替候補を求める欧州側の動きを背景に、ディアロとインファンティーノによる注目の対決が予想される。一方、ル・グラエの発言は、フランス人候補の擁立がフランス連盟に近い関係者の間でさえ驚きをもって受け止められたことを示している。