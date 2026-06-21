「冗談じゃない」…スペイン対カーボベルデ、サウジアラビア戦の信じられない統計

2026年W杯のスペイン代表は、カーボベルデとサウジアラビア戦でわずか3ファールだった。

『マルカ』紙は「冗談ではない。信じがたいが事実だ。2026年W杯でスペイン代表がカボベルデとサウジアラビアと戦った2試合で、デ・ラ・フエンテ監督率いるチームが受けたファウルはわずか3回だった」と報じた。

同紙は「極めて少ない数字だ。しかも3つともカードにつながった点が最も驚くべきだ」と続けた。

1つ目は、0-0で引き分けたカーボベルデ戦で16分にロペス・カブラルが犯したファウルだった。

このヨレンテへのファウルで試合唯一のイエローカードが出された。スペインはこの1回のみで、アフリカ代表は追加のファウルを必要としなかった。

対サウジアラビア戦では2ファウルを犯し、両方ともイエローカードを受けた。

サレム・アル・ドスリはペドロ・ボロを踏みつけ、ムハンマド・クヌはロドリを肘で殴り、それぞれ警告を受けた。

第1節が歴史的だったとすれば、第2節は記録を塗り替えるものとなるだろう。

1966年のイングランド大会以来、1試合を通じてファウル0のチームはなかった。しかもその1ファウルが、欧州王者に貴重な1ポイントをもたらした。

ただし、アトランタでサウジアラビアに大敗した試合ではそうはいかなかった。この意外な数字が示すのは、スペインの対戦相手はミスをしなくてもいいということだ。

ロスタイムにペドリが唯一のイエローを受けたが、スペインはサウジアラビアに4-0で勝利し、2試合連続無失点とした。

スペインがワールドカップ初戦2試合で無失点なのは史上初で、ラ・ロハのGKがこれほど余裕を見せたこともない。