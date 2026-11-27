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リール戦では、レナルト・カールがバイエルンで唯一残った、万全の状態にある実績十分な攻撃陣の選手となった。だが、18歳の彼が最も必要とされた時に、バイエルンでのプレーとしてはおそらく最悪の出来を見せた。

バイエルンを取り巻く状況は、なんと目まぐるしく変わるのだろう。現在、見出しを賑わせているのは、もちろん ジャマル・ムシアラを巡る議論 だ。神経機能の障害、パフォーマンス、減俸の可能性を巡る議論。そして、そもそもなぜこうした議論が公の場で行われているのかという議論だ。この一件の発端は、約3週間前にクラブの重鎮ウリ・ヘーネスがバイエルン放送で見せた、注目を集める発言だった。

では、ここでクイズ。バイエルンを巡るその前の大きな話題は何だったか？ ヒントを一つ。これもヘーネスの公の発言がきっかけで、ムシアラの一件が始まるちょうど2週間前のことだった。やはりバイエルンの若い下部組織出身選手を巡る話だ。もう分かっただろうか？

そう、レナルト・カールのことだ。ヘーネスは10月末、ヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで、 カールにさらなる「謙虚さ」を求め、もっと「プレッシャー」をかけるべきだと主張。同時に、本人と「真剣に話す」つもりだと明かした 。74歳のヘーネスは、18歳のカールの人物像が少々気に入らないようだ。非常に才能豊かなサッカー選手である一方、ヘーネスにとってはまったく異質な世代に属する、外向的な人物でもある。好きなクラブは？ レアル・マドリー。ピンクの服、挑発的なゴールパフォーマンス、何度も繰り返すシザーズ、SNSでの絶え間ない発信。インフルエンサーの恋人ゾーイ・ケッペレと華やかな姿を見せることも多い。

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レナルト・カール、ウリ・ヘーネスの批判に2ゴールで応える

ヘーネスの苦言を受け、当然ながら誰もが見解を示さなければならなくなった。今回のムシアラとは異なり、カールには強化部門からも多少の批判があった。スポーツ担当役員のマックス・エーベルは、右ウイングのカールがプレー面で「スランプ」に陥っており、「いくつかの過ち」もあったと指摘。一方、カールの代理人ミヒャエル・バラックは自身が担当する選手を擁護し、ヘーネスが彼を「公の場で標的にした」と批判した。 一方、DAZNでのバラックの発言をきっかけに、カールの代理人とテレビ解説者を兼ねることの是非を巡る別の議論も起きた 。

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春の負傷問題、出場を逃したワールドカップ、そして不本意なシーズン序盤を経て、カールの調子はヘーネスの発言前からわずかに上向いていた。その発言の直後、今季最高の時期を迎える。 アトレティコ・マドリーに印象的な2-0の勝利を収めた試合では、カールがバイエルンに先制点をもたらし、その後「ペラペラ」としゃべる様子を示すゴールパフォーマンスも大きな話題になった 。あれはヘーネスに向けたものだったのだろうか？ 数日後には、ブンデスリーガのマインツ戦でも得点した。

奇妙なことに、ヘーネスがカールの件を収めたのは、代わりにムシアラを標的にした、まさにあのBRへの出演時だった。カールの最近のゴールについて「50％は私も関わっている」と、当時のヘーネスは満足げに語った。つまり、2得点のうち1得点ということだ。

IMAGO

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レナルト・カール、ケルン戦とリール戦で全面的に期待を裏切る

しかし、カールの上昇傾向は一時的なものに終わった。まず訪れた代表戦期間は、本人にとって間違いなく厳しい現実を突きつけるものだった。 ユルゲン・クロップ代表監督が、セルビア戦とオランダ戦の2勝でカールに与えた出場時間は合計わずか8分 。その一方で、代表デビューを果たしたブラヤン・グルダは右ウイングで輝いた。

バイエルンに戻ったカールは、金曜日のケルンとの1-1の試合でも期待を裏切った。同時に、攻撃陣でともにプレーするハリー・ケインとマイケル・オリーセが負傷。現在はセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリも欠場しており、ジャマル・ムシアラとルイス・ディアスも負傷から復帰したばかりだ。その結果、カールは攻撃陣で唯一残った、万全の状態にある実績十分な選手となった。

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それだけに、リール戦でバイエルンの期待は何よりもカールに懸かっていた。しかし、コンラート・ライマー、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、ナサニエル・ブラウンを擁する急造の攻撃陣をけん引するどころか、 1-2で敗れた試合で、カールはバイエルンのトップチームでプレーして以来、おそらく最悪の出来を見せた 。攻撃ではまったく存在感を示せず、リールの一時的な同点ゴールの前には、アシストしたナタン・エンゴイに対する守備もあまりに甘かった。

こうしてカールは再び「スランプ」に陥った。選手層が厳しい状況にあるだけに、彼の不調は今のバイエルンにとってとりわけ痛い。それでも、実際に起用が減ることはなさそうだ。代わりがいないため、今後数週間もカールには自ずと多くの出場機会が与えられるだろう。土曜日のハンブルガーSV戦でも、おそらく再び先発する。