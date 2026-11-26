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アレクサンダー・セルロートが再び戦列を離れることになった。アトレティコ・マドリーのメディカルスタッフによる検査の結果、右脚の筋肉を負傷していることが確認された。

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アレクサンダー・セルロートが再び戦列を離れることになった。アトレティコ・マドリーのメディカルスタッフによる検査の結果、右脚の筋肉を負傷していることが確認された。

この負傷について、『スポルト』紙は、ディエゴ・シメオネ監督にとって悪い知らせだと報じている。ヴァイキング戦で初ゴールを挙げ、調子とゴール感覚を取り戻し始めたかに見えた矢先に、ストライカーを失うことになるからだ。

セルロートはチャンピオンズリーグの同試合で痛みを抱えながらプレーし、筋肉の張りに加えてゴールポストと激しく衝突したことで、71分にピッチを退かざるを得なかった。

その後に受けた検査で筋肉の断裂が判明し、今後数週間はプレーできない見通しとなった。

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アトレティコは、セルロートが理学療法とジムでのフィジカル回復トレーニングを組み合わせたリハビリプログラムを開始すると発表した。

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クラブは正確な復帰時期を明らかにしていないものの、少なくとも今後5試合の欠場は確実だ。

ノルウェー人ストライカーは、ラ・リーガのエルチェ戦、バルセロナ戦、レアル・ベティス戦、バレンシア戦に加え、チャンピオンズリーグのアイントホーフェン戦を欠場することになる。

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また、クリスマス休暇前のセルタ・ビーゴ戦への出場も極めて不透明となっている。

セルロートが今シーズン筋肉系の負傷を負うのは、これが2度目となる。

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前回の負傷の際には、チームに復帰するまで2カ月を要していた。

現状では、シーズン序盤に好調だったものの、その後出番を減らして注目から遠ざかっていたジョナサン・デイヴィッドが、フリアン・アルバレスとともに攻撃陣を牽引する最有力候補になるとみられている。