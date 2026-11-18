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元ドイツ代表選手のヘーネスは、ナーゲルスマンの後任の下で代表チームに規律が戻ると考えている。

バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネス（74）は、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップ（59）がチームを再び軌道に乗せると期待している。1974年のワールドカップ優勝メンバーはその際、クロップの前任者である元バイエルン監督ユリアン・ナーゲルスマン（39）に、またも皮肉を浴びせた。

ナーゲルスマンの下で臨んだアメリカ、カナダ、メキシコでの散々なワールドカップと、クロップが着手したチームの再建について、ヘーネスはSport Bildにこう語った。「ユルゲンの下で、妻や子どもたちを連れたあのような家族旅行がまた行われるとは思わない。彼は再び規律と秩序を取り戻すだろう」

これは、 昨夏、米ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムに置かれたドイツ代表のワールドカップ宿舎での状況 を明確に指している。 その状況は大会後、大きな話題となった 。パラグアイとのベスト32で屈辱的な敗退を喫する前には、選手の家族が代表選手を訪問できる、いわゆる「ファミリーデー」などが設けられていた。専門家は、これが気を散らし、集中力を欠く一因になった可能性があるとみていた。さらにナーゲルスマン自身も、妻のレナと一緒に自転車で練習に向かい、母親までワールドカップの宿舎に滞在していたことが明らかになると、いっそう強い批判を浴びた。

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ドイツサッカー連盟（DFB）とナーゲルスマンは大会終了後まもなく袂を分かち、後任となったクロップは2030年までの契約に署名した。 ワールドカップ前にもナーゲルスマンを公の場で繰り返し批判していた ヘーネスは、後任のクロップの下でウィンストン・セーラムのような出来事が起こるとは考えていない。クロップ自身も「意欲にあふれている。ただ、彼が手をかざせばすべてがすぐにうまくいくとは期待していない。彼には時間を与えなければならない」と語った。

Getty Images

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もっとも、マインツ、ドルトムント、リヴァプールで指揮を執ったクロップの下でのスタートは 順調と言える 。44人もの大規模なメンバーで試行錯誤を重ねた最初の代表活動期間を経て、ドイツは直近のネーションズリーグ・グループステージ最終2試合で力強い戦いを見せた。ベオグラードでセルビアに3-1で勝利すると、 続く月曜夜にはベルリンで宿敵オランダを5-0で圧倒した 。

ウリ・ヘーネスはペア・メルテザッカーも高く評価

これによりドイツはグループ首位でネーションズリーグ準々決勝に進出し、スペイン、ノルウェー、ベルギーのいずれかと対戦する。抽選は金曜日の昼に行われ、ベスト8の試合は2027年春に開催される。

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一方、ヘーネスはDFBに変化と新風をもたらす存在として、ペア・メルテザッカー（42）にも大きな期待を寄せている。リオで世界一に輝いたメルテザッカーは、1月にスポーツ部門のマネージングディレクターに就任する。2018年から2026年夏までは、イングランド王者アーセナルFCの育成アカデミーを率いて成功を収めた。ヘーネスは「これから育成の多くの面が改善される」と期待を語った。