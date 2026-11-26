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ルイス・エンリケ監督は、水曜日のチャンピオンズリーグでASローマと2-2で引き分け、PSGの公式戦12連勝が止まった後、今季最も厳しい試合だったと認めた。ドニエル・マレンの終盤のPKで追いつかれた指揮官は、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督を称賛し、ローマのスクデット獲得の可能性にも言及した。

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ローマがPSGの公式戦12連勝を止める

水曜日の チャンピオンズリーグでの2-2の引き分け を受け、エンリケ監督は、ローマがチームに今季最も厳しい試練を与えたと称賛した。この結果、PSGの公式戦12連勝は止まった。

ローマのFWマレンは78分、決定的なPKを力強く決め、チームに勝ち点1をもたらした。PSGが勝ち点を取りこぼしたのは、9月4日に ホームでモナコに敗れて 以来、初めてだった。

エンリケ監督、ローマのメンタリティーと姿勢を称賛

チームの連勝が止まったことにこだわるよりも、エンリケ監督は選手たちを限界まで追い込んだ相手をすぐに称えた。

「チャンピオンズリーグとフランスリーグを通じて、間違いなく今季最も厳しい試合だった」とエンリケ監督は語った。ESPNが伝えている。「結果には満足しているし、ローマを称えたい。あのような姿勢とメンタリティーを持つチームを相手にするのは非常に難しい。普段我々が慣れている試合とは大きく違った」

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ガスペリーニ監督の戦術にも敬意

水曜日の一戦は、エンリケ監督がローマのガスペリーニ監督と指揮官として初めて対戦する機会にもなった。相手の戦術について語る際、スペイン人指揮官は言葉を止め、敬意を示すようにうなずいた。

「監督として彼と対戦するのは初めてだ」とルイス・エンリケ監督は語った。「PSGではなく、ローマの今後について話したほうがいい。ローマの未来は素晴らしい。スクデットを獲得できるだろう。上位24位以内で終えられることも疑っていないし、そう願っている。再び対戦したくはない。もしかすると決勝で対戦するかもしれないが」

チャンピオンズリーグのリーグフェーズ順位と今後の展望

引き分けでも、チャンピオンズリーグのリーグフェーズにおけるPSGの順位は変わらなかった。5試合で勝ち点13の2位を維持し、首位レアル・マドリーとは勝ち点2差。 一方、ローマは勝ち点5で25位に位置し、予選通過圏内に入るには順位を上げる必要がある。