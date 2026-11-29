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インテルがセリエAでジェノアに4-0と大勝した一戦で、マルクス・テュラムが2得点。ラウタロ・マルティネスとは46日ぶりにそろって先発した。本拠地でのリーグ戦連続得点を9試合に伸ばしたフランス人FWは、王座を守るには日々懸命に取り組む必要があると強調した。

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「ThuLa」コンビが復活、インテルがジェノアに4-0で大勝

セリエA第13節、インテルは本拠地サン・シーロでジェノアに4-0と大勝し、「ThuLa」として知られる攻撃コンビの復活を飾った。マルクス・テュラムとラウタロ・マルティネスがそろって先発したのは46日ぶりだった。

フランス人FWのテュラムは、まずマルティネスのアシストから得点し、後半にもゴールを決めた。今季のリーグ戦得点数を8に伸ばすとともに、インテルが1週間で計10得点を挙げた締めくくりとなった。

「再び勝つのは常に難しい」 テュラムが語るインテルの向上心

試合後、テュラムはマルティネスが最近戦列を離れていた間、チーム全員が奮起したことを評価し、タイトルを守るには毎日、最大限の強度で取り組む必要があると語った。

「特にホームでファンの前に立つときは、こういう試合がしたい。僕たちはふさわしい落ち着きと意欲を持って良いスタートを切った。それが勝ち点3につながった。ラウティのような選手がいないときは、誰もが力を発揮してチームを助けるものだと思う。僕たちがしたのはそういうことだし、僕一人ではなかった。再び勝つのは常に難しい。だからこそ、ベストを尽くしてまた勝つために、懸命に練習しなければならない」

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テュラム、クリスティアン・ヴィエリの記録とセリエAのフランス人得点記録に迫る

土曜日の2得点により、テュラムはセリエAのホームでの連続得点を9試合に伸ばした。勝利に勝ち点3が与えられるようになって以降、インテルの選手でこれを上回るトップリーグのホーム連続得点記録を持つのは、2003年に11試合を記録したクリスティアン・ヴィエリだけだ。

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この2得点で、テュラムの2026年のセリエAホーム戦での得点数は11となり、リーグの全選手で最多となった。セリエA通算得点も48に達し、ネストル・コンビンの47得点を上回って、フランス人選手の歴代得点ランキングで5位に浮上した。

サン・シーロでのコッパ・イタリア再戦へ

ホームで攻撃力を発揮するインテルにとって、テュラムとマルティネスが連係を取り戻したのは、日程上も理想的なタイミングだ。

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インテルは12月1日（火）、引き続きサン・シーロでダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアと再び対戦する。焦点はすぐにコッパ・イタリアへ移る。