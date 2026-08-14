ダン＝アクセル・ザガドゥは来年、小さな節目を迎える。2027年夏でドイツ移籍から10年となる。現在27歳の同選手は当時、パリ・サンジェルマンのセカンドチームからフリーでボルシア・ドルトムントに加入した。

理論上で言えば、2022年にVfBシュトゥットガルトへ加入し、現在も今季終了まで契約を残しているこのセンターバックは、この9シーズンのブンデスリーガで306試合に出場できたはずだった。しかし、ザガドゥの1部での出場はわずか108試合にとどまっている。負傷によって180試合近くを欠場したためだ。そして、その数はさらに増えることになる。シュヴァーベンは火曜日、ザガドゥが太もも裏の筋肉を負傷し、今後数週間離脱すると発表した。

フィリッポ・マネは（まだ？）そこまで深刻ではない。だが、負傷の多さという点では、このイタリア人DFはすでにBVBにおけるザガドゥの後継者とさえ言えるかもしれない。2022年1月初旬にヴェストファーレンの育成部門へ加わって以降、マネの離脱日数は500日に迫り、すでに75試合以上を欠場している。

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フィリッポ・マネはBVBプレシーズンの勝者だ

もっとも、21歳となったマネは今、少し前までのシュトゥットガルトでのザガドゥのように、再び安定した時期を迎えている。本人にもクラブにも、ついに継続的な上昇気流に乗り、そう簡単には次の負傷に見舞われないことへの期待が再びある。というのも、それが本当にある程度長い期間続けば、このセンターバックがさらなる可能性を十分に備えているのは間違いないからだ。

「我々は彼の能力を完全に信じていたし、今もなおそうだ」と、スポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンは日曜日、アーセナル戦での3-2のテストマッチ勝利後にマネについて語り、ロンドンでのプレーを「傑出した試合」と評した。「問題は常に、彼が十分長くケガなくいられるかどうかだけだった。そうなれば、彼がどんなクオリティーを持っているかを我々全員が目にすることになる」と50歳のリッケンは確信している。

2025年1月にさらに2年間有効なプロ契約を結んだマネは、このところ確かにBVBプレシーズンの勝者の一人と見なされている。ただ、彼にとっても直近でひやりとする場面がなかったわけではない。セレッソ大阪戦での0-1の試合では負傷を抱えてピッチを去り、その後のFC東京戦（1-0）は欠場した。

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「進歩している」：フィリッポ・マネ、BVBでルカ・レッジャーニを追い抜く

昨年の同時期と同様、マネにとってトップチームへの扉は再びわずかに開いている。ニコ・シュロッターベック（足首の負傷）とエムレ・ジャン（十字靱帯断裂後のリハビリ）の離脱により、この「クラシックなイタリア式マンマーカー」（リッケン）はチームに一歩近づき、プレシーズンでは多くの出場時間を得た。

ここまでの5試合で、妥協のない対人守備と優れたビルドアップにより、さらなる出場に値することを示した。そしてどうやら、昨季後半戦の序列で自分を追い抜いていた同胞ルカ・レッジャーニを再びかわしたようだ。シーズン開幕時の3バックはヴァルデマル・アントン、新戦力ジョアン・ガドゥ、ラミ・ベンセバイニで自然と固まるだろうが、現時点でマネはその3人に次ぐ第一の選択肢となっている。

「もちろん、まだあれこれ改善できる部分はある」と、ニコ・コヴァチ監督は週末に語った。「だが、フィリッポは進歩している。それは彼の勤勉さのたまものだ。彼については我々が調整を加えた。どんな問題を抱えていたかも分かっている。ここ数週間、数カ月でそこを改善してきた。健康面でこの安定感を保てれば、彼は間違いなく我々にとって良い選手になるだろう」

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ニコ・コヴァチ、アーセナル戦勝利後にフィリッポ・マネを称賛

54歳のコヴァチにとっても、マネは「本当に良い試合」を見せた。特にガドゥ、そして経験豊富なベンセバイニとの連係が光り、ベンセバイニは若手たちを何度も巧みにコーチングしていた。「3人のセンターバックは非常によくはね返していた。フィリッポもそうだし、ジョアンもだ。まさに純粋な迫力であり、パワーがある。彼らは速く、鋭く、激しさがあり、対人にも非常に強い」

マネは昨季、トップチームで公式戦6試合に出場したが、その時も皮肉にもシュロッターベックとジャンの離脱の恩恵を受けていた。DFBポカールのロート＝ヴァイス・エッセン戦でデビューし、その直後にはブンデスリーガでも初めて先発に名を連ねた。

しかしその試合では、FCザンクト・パウリ戦で3-1の状況から試合終了間際に一発退場となり、不要なPKも献上。ドルトムントは最終的に3-3で終えた。チャンスを逃し、その後この2度の代表歴を持つ選手は数カ月にわたって表舞台から姿を消した。

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フィリッポ・マネが示すBVBのある問題

その後もU23でレギオナルリーガ11試合に出場。しかも3得点を記録し、これはマネにとってプロカテゴリーで初ゴールとなった。だが2月初旬、またしてもお決まりのように筋肉系の負傷に見舞われ、約2カ月を失った。

マネのケースは、セカンドチームの4部降格がBVBにとっていかに問題かも示している。マネにはプレーが必要だ。ついに、そして数多くのプレーが必要だ。奇跡でも起きない限り、それをトップチームで実現するのは難しいだろう。だが、本当に前進するには4部より上のカテゴリーで起用される必要もある。

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BVBでフィリッポ・マネの今後は？

では、レンタル移籍はどうだろうか。「そこにプレッシャーはない」とリッケンは落ち着いて語った。「移籍期間の終わりが近づいた時点で、その都度状況を評価することになるだろう」

結論としては、マネを残すことになりそうだ。なぜなら、後方の選手層は当面まだ薄く、本人も直近で好印象を残し、レッジャーニを上回ったからだ。ただ、それで待望されてきた次の成長の飛躍を遂げられるかどうかは、少なくとも疑問が残る。

フィリッポ・マネ：BVBでの歩み一覧