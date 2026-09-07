内部の「懸念」：ブンデスリーガで早くも最初の監督交代が現実味を帯びているのか？

Bildの情報によれば、すでにプレシーズンからクラブ内には、デミチェリスがライプツィヒのサッカーにふさわしいアプローチを持っているのかについて「十分な懸念」があったという。

それによると、45歳の同監督がこれまでの指導者キャリアにおいて、ボールを保持した際のプレーで示してきたアイデアが少なすぎることが、内部で話題になっていたようだ。

それはとりわけ先週末にも見て取れた。守備をよく組織したブレーメンを相手に、ライプツィヒは得点の匂いがする場面をつくるのに極めて苦しんだからだ。「自分たちのボックス内での人数のかけ方は十分ではなかった。非常に低い位置で構える相手に対して、解決策が少なすぎた」と、スポーツ担当取締役のマルセル・シェーファーは語った。

さらにシェーファーは、ブレーメン戦での1-3の敗戦は「まさに痛い教訓」だったとし、そこから今すぐ正しい結論を導き出さなければならないと続けた。「個々の選手を取り上げる必要はない。私は明らかに違うパフォーマンスを期待している。自分たちの要求基準を考えれば、この試合をただ片づけることはできない」

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マルティン・デミチェリスはRBライプツィヒとどれくらいの期間で契約した？

デミチェリスは、解任されたオーレ・ヴェルナーの後任として、ついこの夏にザクセンのクラブの監督に就任したばかりだった。それ以前は、バイエルン・ミュンヘンで長年プレーしたこの元DFは、スペイン2部降格のRCDマジョルカで指揮を執っていた。

アルゼンチン人指揮官を招へいするため、ライプツィヒはデミチェリスの契約に盛り込まれていた解除条項を行使したともみられている。RBでの契約は2028年までとなっている。

ブンデスリーガ開幕戦では、ライプツィヒはボルシアMGに3-0で勝利していた。DFBポカールでも危なげはなく、レギオナルリーガのアイントラハト・トリーアを順当に6-0で下した。