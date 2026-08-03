2026年のワールドカップ終了以降、国際サッカー連盟（FIFA）は前例のない混乱の時期を迎えている。それが明確に表れたのが、会長ジャンニ・インファンティーノが巨額の収益を見込んで賭けていた野心的な商業会社の立ち上げの失敗であり、これを受けて同組織の複数の職員が公然と国際サッカー連盟の指導部交代を求める事態に至っている。

フランスの放送局「RMCスポーツ」は、今週月曜日に公開した調査報道の中で、FIFAの複数の職員による独占的な証言を明らかにした。彼らは職を守るため匿名を条件としており、英紙「タイムズ」が最近明らかにした商業プロジェクトの失敗による余波の中で、世界最大のスポーツ団体が現在直面している状況に対する強い懸念を表明した。

危機の実態

固定給の職員から独立した立場の者まで、同組織の職員たちはこの緊迫した状況を深い懸念とともに注視している。とりわけ彼らは、ワールドカップ史上初めて3カ国（アメリカ、メキシコ、カナダ）で開催されたこの大会が直面した膨大なロジスティクス上の課題にもかかわらず、2026年のワールドカップを予定通りに大きな成功のもとで開催することを保証した、名もなき英雄たちだったからだ。

これらの職員は同組織の多様な催事を担うため世界各地に散らばり、さらに複数の大陸に広がる同組織の各事務所にも配置されていた。そして彼らは、英紙「タイムズ」がFIFAの提案された商業プロジェクトについて明らかにした内容と、それに続いて国内外の両レベルで巻き起こったメディア・政治的な大きな騒動を、強い懸念とともに注視してきた。

内部危機の規模

フランスの放送局「RMCスポーツ」は、世界最大のスポーツ団体の内部における世論を探り、国際サッカー連盟を襲う本当の危機の規模を理解しようと、職と職業上の将来を守るために匿名とすることを条件に、多数の職員から独占的な証言を集めた。

これらの証言は、インファンティーノの経営に対する職員の間での広範な不満の存在を明らかにした。とりわけ、本来なら国際サッカー連盟に巨額の収益をもたらすはずだった商業プロジェクトが失敗し、それが各大陸連盟や各国協会から激しい批判を招く経営・財務上のスキャンダルへと変わってしまった後、その不満は顕著となっている。

公然たる指導部交代の要求

そして注目すべき展開として、一部の職員は公然と国際サッカー連盟の指導部交代を求め始めた。彼らはインファンティーノが健全な経営の指針を見失い、組織内の関係部署に相談することなく単独で意思決定を下すようになり、それが一連の失敗を連続的に招いたと見なしている。

FIFAの幹部職員の一人は、次のように断言した。「現在の状況がこのまま続くことはあり得ない。組織は本当の信頼の危機に瀕しており、ワールドカップを成功させるために時間と労力を犠牲にした職員たちは、現在の物事の進め方に対して強い失望を感じている」

商業プロジェクトの失敗が危機を引き起こす

この内部の混乱は、インファンティーノがFIFAのブランドを多様な商業事業に投資することで巨額の収益を上げることを目指していた商業会社の立ち上げが失敗したことを受けて生じたものである。しかしこのプロジェクトは各大陸連盟や各国協会からの激しい反対に直面し、その結果、一時的に凍結される事態となった。