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ミュンヘンの日刊紙tzによると、ウリ・ヘーネスがジャマル・ムシアラの状態に疑問を呈したことに、バイエルン・ミュンヘン内部では理解に苦しむ声が上がっている。ムシアラの神経学的な問題は、すでに長らく制御できているためだ。

報道によれば、バイエルンの本拠地ゼーベナー通りでは、名誉会長の振る舞いに批判が出ている。ヘーネスの発言の趣旨には理解を示す向きもある一方、クラブ幹部の間では、その口調と発言のタイミングが不要な混乱を招いたと受け止められている。

ヘーネス名誉会長はBRの番組「ゾンタークス・シュタムティッシュ」で、ムシアラの状況を「ジレンマ」と評し、攻撃的選手であるムシアラが「かつてのパフォーマンスを再び発揮できる日が来るのか」と疑問を呈していた。しかしtzによると、23歳のムシアラには、この問題に関連する症状はここ8週間出ていない。

最後に倒れた8月18日のハイデンハイムでのテストマッチ以降、治療が効果を上げている。担当医らは薬剤の投与量を再調整し、ムシアラには以前のパフォーマンスを完全に取り戻せるとの見通しを引き続き示している。ただし、治療薬の副作用として、投与直後は一時的に動きの鋭さが落ちるとされる。

Getty Images

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ジャマル・ムシアラ、ドイツ代表で負傷

その後、ムシアラは9月24日、オランダで行われたドイツ代表の試合前のウォーミングアップ中に筋繊維断裂を負った。

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ピッチへの復帰には時間がかかり、ムシアラがチーム練習の一部に参加できたのは先週木曜日になってからだった。このため、ローター・マテウスは日曜日の番組Sky90でこう推測した。「何かが起きたのは確かだ。筋繊維断裂で7週間も戦列を離れることはない。再び筋繊維断裂を起こしたのかもしれないし、けががもっと重かったのかもしれない」

マテウスの推測は、まったくの見当違いではなかった。ムシアラへの負荷が高まった際に痛みが出たため、練習量は直ちに減らされた。

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それでも、ヴァンサン・コンパニ監督にとって、ムシアラはバイエルンの攻撃の中心である。ベルギー人指揮官はクラブ内部で、教え子を継続して支持してきた。ムシアラも離脱前、チャンピオンズリーグのボデ戦とリーグ戦のウニオン・ベルリン戦で得点し、ピッチ上でその存在感を示していた。

一方、マテウスは74歳のヘーネスの言葉を、計算された発破だと解釈した。「おそらく彼は、ジャマルが今後数週間、数カ月で奮起し、元の姿で戻ってくるよう、少し刺激したかったのだろう。私がジャマル・ムシアラの立場なら、それだけでウリに『僕は戻ってきた』と示す十分な動機になる。そしてジャマルが再びチームの力になれば、誰よりも喜ぶのはウリだろう」