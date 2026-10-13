フランスのスポーツ紙 レキップが報じた。ドルトムントは2024年夏とその1年後、オリンピック・リヨンの攻撃的選手ラヤン・シェルキに関心を寄せていたが、シェルキは最終的にマンチェスター・シティへ移籍した。報道によると、2年前にはまずパリ・サンジェルマンへの移籍が間近に迫り、その後はドルトムントへの移籍も目前となったが、結局リヨンに残留した。

23歳のシェルキの獲得ではPSGが最有力だったという。シェルキ自身も2024年夏には移籍金1500万ユーロでパリへ移ると考え、すでにPSGのナセル・アル＝ヘライフィ会長に音声メッセージを送り、移籍への強い喜びを示していたという。

しかし、移籍は実現しなかった。その一因はドルトムントの参入にあった。報道によると、PSGが保証しようとしなかった出場時間を、ドルトムントはシェルキに約束したという。だが、ドルトムント首脳陣が獲得に本腰を入れられる段階になると、移籍を巡って「内部で意見の相違」があり、具体的なオファーも出されなかったと報じられている。一方のPSGも、シェルキがドルトムント行きを望んでいたことに憤り、獲得から撤退した。

ラヤン・シェルキが下した決断は？

シェルキは結局、リヨンとの契約を延長した。そして1年後、移籍金4000万ユーロでマンチェスター・シティへ移籍した。ドルトムントは2025年に再び関心を示したが、移籍金が高額だったため、フランス人選手を巡るシティとの獲得競争に勝ち目はなかった。

シェルキとマンチェスター・シティの契約は2030年まで。今季は公式戦通算9試合に出場し、5ゴール2アシストを記録している。