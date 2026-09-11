モロッコのアジズ・アハンヌーシュ首相は、モロッコサッカー連盟のファウジ・ラクジャ会長に対して痛烈な批判を浴びせた。ラクジャ会長が、国際サッカー連盟（FIFA）が決勝戦を開催する国をいまだ正式に決定していないにもかかわらず、2030年ワールドカップの決勝戦がカサブランカで開催されると発表したことを受けたものだ。

アハンヌーシュ首相は選挙集会の場で、モロッコが決勝戦を開催するという話は、2030年ワールドカップの共同開催国であるスペインおよびポルトガルと協議する前に語るべきではないと述べ、次のように強調した。「われわれの同盟国であるスペインとポルトガルとまだこの件について話し合っていないのに、モロッコでの大一番の決勝戦開催を持ち出さないでほしい。皆さん、少しは敬意を持つべきだ」

この論争が起きているのは、FIFAが決勝戦の開催地についての決定を発表しておらず、決定は適切な時期に下されるとの確認にとどめている時期である。一方、スペインサッカー連盟のラファエル・ロサン会長は、「正しい論理」からすれば決勝はスペインで開催されるべきだとしつつ、最終的な決定はFIFAに委ねられると認めた。

アハンヌーシュ首相はラクジャ会長の発表に対して語気を強め、「われわれの足元をすくうために選挙公約を利用するのはやめてほしい」と述べ、ワールドカップ決勝戦の開催地の決定はきわめて重要な問題であり、単なる選挙公約として扱うべきではないと強調した。

モロッコはスペイン、ポルトガルとともに2030年ワールドカップ決勝トーナメントを開催するが、決勝戦を開催する国がどこになるかは、国際サッカー連盟の正式な決定を待って未定のままとなっている。