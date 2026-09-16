バルセロナは、本日水曜夜にスポティファイ・カンプ・ノウで開催予定のラシン・サンタンデール戦を前に、戦術面以外の脅威に直面している。強い荒天が予想されており、試合が予定通り行われるかどうかに影響を及ぼす可能性があるためだ。

カタルーニャの紙「スポルト」によると、カタルーニャ気象局「メテオカット」は、新たな嵐の前線が同地域に到達し、激しい雨と気温の低下を伴うと警告した。一部の地域では雨の強さが大きなレベルに達する可能性があるという。

試合は午後9時30分に開始予定だが、天気予報では不安定な気象条件が木曜早朝まで続くと見られている。

「メテオカット」はカタルーニャのいくつかの地域で黄色警報を発令した。激しい雨に嵐と雹を伴う可能性があるためで、バルセロナの沿岸部とその周辺地域では気象現象がより激しくなる恐れがある。

バルセロナが直近の試合で雨天に見舞われるのは今回が初めてではない。チャンピオンズリーグでのフェイエノールト戦では、試合開始から最初の30分間に激しい雨が降ったが、その後止み、試合は通常通り再開された。

予報によると、最も注意を要する時間帯は本日午後2時から木曜午前8時までとされており、バルセロナ対ラシンの試合時間は気象警報の期間内に入ることになる。

夜が更けるにつれて、カタルーニャ中部の沿岸部および沿岸前面の地域では雨がさらに激しくなる可能性があり、激しい気象現象が発生する恐れもある。これにより、試合が予定通り開催されるかどうかは気象条件の影響下に置かれている。

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