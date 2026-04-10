公式発表によると、アル・ナスル主将のポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドは、通算1000ゴール達成までに6得点を失っていた。

報道では、統計サイト「SofaScore」が2023年のアラブクラブ選手権で決めた6得点をロナウドの通算記録から削除したとされる。

これに対し同サイトはX公式アカウントで声明を発表。6得点は常にデータベースに存在し、FIFAが別の判断をするまで変更しないとした。

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声明では「2023年サルマン国王クラブチャンピオンズカップ（アラブ選手権）は常に当社のデータベースにあった」と説明した。

また、「同大会でロナウドが挙げた6得点はキャリアタブに反映されている」と説明した。

また「967得点が現在のロナウドの記録であり、コミュニティの声を重視している」と付け加えた。

また、ロナウドが歴史的な1000ゴール達成へ歩みを続ける限り、その過程を正確に記録し続けると約束した。

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ロナウドは2023年のアラブクラブ選手権で6得点を挙げ、決勝でアル・ヒラルを破りアル・ナセルを優勝に導いた。これは彼がアル・ナセルで獲得した唯一のタイトルである。

通算967ゴールのうち6得点はアラブクラブ選手権でのもの。1000ゴールまであと33と迫っており、史上初の快挙が期待される。