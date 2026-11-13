公式発表：レッドバード・キャピタル・パートナーズがミラン・スポーツ＆エンターテインメント（MSE）を立ち上げ、ブレット・ヨーマークをCEOに任命

共有 GOALをGoogleでフォロー

ニューヨーク、ミラノ、2026年11月13日。レッドバード・キャピタル・パートナーズ（以下、レッドバード）は本日、ミラノにおけるスポーツ、インフラ、エンターテインメント分野への投資を集約する持ち株会社「Milan Sports & Entertainment」（MSE）を立ち上げた。

広告

新会社は個々の資産を単一の統合型マルチスポーツ・プラットフォームにまとめ、経営を一元化し、専門知識を共有するとともに、事業間のパートナーシップを連携させる。

イタリアの金融・商業の中心地であり、ファッション、デザイン、文化の世界的な拠点でもあるミラノは、スポーツ、エンターテインメント、ライブイベントの未来を塗り替えつつある各分野が交わる場所だ。民間投資の拡大、インフラ整備、スポーツ産業の変革が進む欧州において、ミラノは世界で最も影響力のあるスポーツ・エンターテインメント市場の一つとなるための特性と規模を備えている。MSEは、これらの分野が交わることで生まれる機会を捉え、世界水準のスポーツ事業、インフラ、ライブエンターテインメント、文化体験を一つのプラットフォームに集約する方針だ。ミラノにしっかりと根差しながら、世界を視野に入れた構想と野心を持つ。

何よりもMSEは、レッドバードによるミラノへの長期的な投資と取り組み、そして同市の未来に対する同社の責任を体現するものだ。

MSEの中核にあるのはACミランだ。チャンピオンズリーグの歴史で2番目に多くのタイトルを獲得したクラブであり、欧州での優勝7回、セリエA制覇19回の実績を持ち、世界中に650万人を超えるファンを擁する。ACミランはMSEの構想の基盤だ。国際的に強いブランド力を持ち、その名を冠する都市と深い結びつきがある、象徴的なスポーツ組織である。

広告 広告

この構想の重要な要素となるのが、先ごろ発表されたACミランの将来の本拠地、ジェネラリ・スタジアムだ。フォスター・アンド・パートナーズとMANICAが設計を手がける、収容人数7万1500人の新スタジアムとなる。スポーツ史上最大となるジェネラリとの歴史的な命名権契約は、イタリアを代表する二つのブランド、ACミランとジェネラリを結ぶものだ。両者の豊かなイタリアの伝統と、ミラノの未来に向けた共通の取り組みを融合させるパートナーシップとなる。ジェネラリ・スタジアムは単なるサッカースタジアムにとどまらず、スポーツ、コンサート、ライブエンターテインメント、ホスピタリティ、小売を担う、年間を通じて稼働する最先端の拠点となる。

Related Topics

新スタジアム計画に加え、MSEはミラノでスポーツとエンターテインメントの事業をより幅広く展開する方針だ。計画には、飲食・販売サービス、グッズ販売、プレミアムスイートを扱うスタジアム・アリーナ運営事業の立ち上げが含まれる。さらに、NBAヨーロッパリーグ構想におけるミラノを本拠地とするフランチャイズの保有可能性の検討、サン・ドナートでのスポーツとライブエンターテインメントの新たな拠点の開発、国際テニス界におけるミラノの役割を強化する機会の模索も含まれる。

レッドバードは、スポーツ、メディア、ホスピタリティ分野での企業の創設・成長に確かな実績を持つ（Legends Hospitality、On Location、YES Network、EverPass）。MSEはレッドバードの専門性を生かし、全体としての価値、商業機会、世界的な影響力が、構成する個々の事業を大きく上回るプラットフォームを築く。

広告

レッドバード・キャピタルの創業者兼マネージングパートナー、ジェリー・カルディナーレは次のように述べた。「過去25年間、私たちはスポーツ・メディア分野の権利保有者とともに、それぞれの業界を変革する革新的な企業を築いてきました。この発展の根底にあるのは、各事業を支える知的財産に対する深い敬意、権利保有者との長期的なパートナーシップ、そしてチームやリーグが持つ可能性をピッチの内外で最大限に引き出そうという志です。

ミラン・スポーツ＆エンターテインメントは、そうした歩みと、4年前に初めてACミランへ投資して以来続けてきた取り組みの成果です。クラブのオーナーになったことで、長期的な価値を生むものが何かを、私たちはさらに深く理解しました。勝つこと、ファンに尽くすこと、そしてこうした組織に意味を与える地域社会へ投資することです。

広告

今、私たちはこの経験を異なる規模で生かします。一つのクラブ、一つのスポーツ、一つの施設ではなく、都市全体と、スポーツ、ライフスタイル、エンターテインメントにまたがる事業群が対象です。私はブレット・ヨーマークを25年前から知り、ともに仕事をしてきました。この戦略の実現に貢献する人物として、国際スポーツ界で彼以上にふさわしい経営者は思い浮かびません。ブレットの力を得て、米国のスポーツとライブエンターテインメントの最良のものをミラノに届け、この都市の成長と国際的な地位の確立に向けた新たな章をともに刻むことができます。あらゆる取り組みの原動力であり続けるミランを中心に、ミラノと欧州スポーツの未来を形づくり、欧州スポーツを世界の頂点へと返り咲かせる、世界水準のスポーツ・エンターテインメント・プラットフォームを築く考えです」

ブレット・ヨーマークが最高経営責任者に就任

広告

MSEの設立に合わせ、レッドバードは新たな持ち株会社の経営陣を編成しており、ブレット・ヨーマークを最高経営責任者に任命すると発表した。ヨーマークはジェリー・カルディナーレの直属として、MSEの戦略策定と実行を主導し、現在保有する事業を監督するとともに、今後の投資機会を検討する。

ヨーマークは、スポーツ、メディア、エンターテインメント分野の組織を創設、成長させ、率いてきた30年以上の経験を持つ。現在はビッグ12カンファレンスのコミッショナーを務めており、2027年1月末に退任する。ビッグ12での在任中には、以下の実績を残した。

広告

• 大幅な拡大、事業の成長、ブランドの変革を主導

• ESPNおよびFoxと、2030-31シーズンまで有効な歴史的なメディア放映権契約を締結

広告

• フォー・コーナーズの大学であるアリゾナ大学（ワイルドキャッツ）、アリゾナ州立大学（サンデビルズ）、コロラド大学ボルダー校（バッファローズ）、ユタ大学（ユーツ）の加盟による、カンファレンスの地理的拡大を監督

• 大学スポーツにエンターテインメント重視の手法を導入。ビッグ12の主要イベントの価値を高め、革新的なマーケティング、パートナーシップ、ストーリーテリングを通じてブランドを強化

広告

• 初のビッグ12ビジネス諮問委員会を設立。経済界の有力者を集め、カンファレンスの事業戦略と長期的な成長を支援

それ以前はブルックリン・スポーツ＆エンターテインメント（「BSE」）の最高経営責任者を務め、NBAのブルックリン・ネッツとバークレイズ・センターの事業を監督した。在任中には、以下の実績を残した。

広告

• フランチャイズのブルックリン移転で中心的な役割を果たし、2007年にはバークレイズと、当時の記録的な契約額となるアリーナの20年間の命名権契約を締結

• 2012年の開業後、バークレイズ・センターをライブエンターテインメントの主要拠点の一つとして確立。最初のシーズンには約1万1000件のシーズンチケットを販売し、スイートの約80％が契約された。初年度、アリーナは約200のイベントを開催し、来場者数は210万人を超えた

広告

• ネッツをNBAの主要チームの一つ、そしてグローバルブランドとして位置づけ、NBAグッズ売上順位を31位から4位、チケット売上順位を27位から5位に引き上げた

• NYCB LIVE、ブルックリン・パラマウント、マンハッタンの歴史あるウェブスター・ホールの改修、再開、その後の運営を主導し、BSEの施設事業を拡大

広告

• 施設運営、イベント編成、営業、マーケティングを含む、バークレイズ・センターとNYCB LIVEの全事業を監督

ブレット・ヨーマークは次のように述べた。「スポーツの歴史と情熱を持つミラノで、この役職を引き受けることを光栄に思います。ファンや地域社会にとって非常に大きな意味を持つ組織に関わる会社を率いる責任を自覚しています。私はこれまで、スポーツ組織の発展、活動領域の拡大、新たな機会の創出に携わってきました。その経験を生かし、MSEに対するレッドバードの構想を実現することを楽しみにしています。ジェリー、レッドバード、ミラノの仲間たちとともに、この構想を具体的で持続的な成果に変えていきたいと思います」

広告

ブレット・ヨーマークの経歴

ブレット・ヨーマークは現在、ビッグ12カンファレンス史上5人目のコミッショナーを務めており、任期は2027年1月末までとなる。カンファレンスに加わって以来、重要な事業・マーケティング機能を内部に取り込み、近代化を主導してきた。

広告

ビッグ12以前には、ロック・ネイションの最高執行責任者とロック・ネイション・ユニファイドの共同最高経営責任者を3年間務めた。ロック・ネイションは、アーティストのマネジメント、音楽出版、ツアー、制作、ブランドの戦略的開発など、多様な人材に総合的なサービスを提供するエンターテインメント企業だ。

それ以前は14年間、ブルックリン・スポーツ＆エンターテインメント（BSE）グローバルの社長兼最高経営責任者を務めた。同社はバークレイズ・センター、ブルックリン・ネッツ、そしてネッツのNBA Gリーグ傘下チームであるロングアイランド・ネッツを運営・統括する。キャリアの初期にはNASCARで6年間働き、ストックカーレースの運営組織を主要なスポーツ団体の一つへと成長させることに貢献した。

広告

ヨーマークは、スポーツ・ビジネス・ジャーナルの「Forty Under 40」に、認められる上限となる3回、クレインズ・ニューヨーク・ビジネスの「40 Under 40」に2回選出されている。

レッドバード・キャピタル・パートナーズについて

広告

レッドバード・キャピタル・パートナーズは、高い成長可能性を持つ企業を育成し、創業者や起業家に戦略的な資金調達手段を提供する民間投資会社だ。2014年にジェリー・カルディナーレが設立した。高度なプライベートエクイティ投資の手法と、企業の成長に直接関与する経営手法を組み合わせ、スポーツ、メディア＆エンターテインメント、金融サービスという重点分野に注力している。現在、世界の主要な機関投資家やファミリーオフィスに代わり、210億ドルを超える資産を運用している。

詳細：www.redbirdcap.com