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レアル・マドリーは現地時間木曜日、フランス人MFオーレリアン・チュアメニとの契約延長を正式に発表した。クラブが同選手を引き留め、今後数年間のチームのプロジェクトにおいて重要な役割を担う存在と位置づけていることを示す動きとなった。

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レアル・マドリーはチュアメニとの契約延長で合意に達した。両者は新たに6シーズンの契約更新で合意し、チュアメニは2032年6月30日までチームに留まることになる。クラブ公式サイトが伝えた。

チュアメニは2022年にフランスのモナコから加入して以来、レアル・マドリーの中盤に欠かせない存在となった。スタメンに定着したことを受け、クラブは新たな契約延長によって長期にわたる残留を確保することを決断した。

このフランス人MFは、チームで過ごした5シーズンでレアル・マドリーの一員として205試合に出場し、その間に8つのタイトルを獲得している。

チュアメニが手にしたタイトルは、UEFAチャンピオンズリーグ1回、FIFAクラブワールドカップ2回、UEFAスーパーカップ2回、ラ・リーガ1回、コパ・デル・レイ1回、さらにスーペルコパ・デ・エスパーニャとなっている。

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今シーズン、チュアメニはポルトガル人の新指揮官ジョゼ・モウリーニョの下で公式戦10試合に出場し、1アシストを記録している。

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国際舞台では、チュアメニはフランス代表として50試合に出場し、2021年にはUEFAネーションズリーグ優勝を果たすなど、クラブと代表の両方で輝かしいキャリアを歩み続けている。

チュアメニは昨夏のワールドカップにもフランス代表の一員として参加し、4試合に出場。フランスは同大会で4位に入った。

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直近の代表ウィークでは、チュアメニは負傷のためフランス代表のメンバーから外れた。 負傷により、UEFAネーションズリーグのイタリア戦とトルコ戦を欠場した 。

代表MFの離脱は、恥骨周辺に負った負傷によるもので、これによりフランス代表の合宿を最後まで消化できず、所属クラブのレアル・マドリーに戻ることとなった。

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チュアメニ不在の中、フランスはグループAを首位でグループステージを終えた 。勝ち点は13で、イタリアに敗れた（3-1）後、トルコには勝利（2-1）を収めた。

レアル・マドリーは次の土曜日、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでセルタと対戦し、ラ・リーガを再開する。代表ウィーク明けのチームの戦いぶりにはファンの期待が高まっている。特に、1回目と2回目の代表ウィークの間の期間、レアル・マドリーは内容、結果ともに際立ったパフォーマンスを見せていた。

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レアル・マドリーはラ・リーガで勝ち点30の2位につけており、首位バルセロナとの差は3ポイントとなっている。

レアル・マドリーは次の土曜日、ラ・リーガで本拠地サンティアゴ・ベルナベウにセルタを迎え、その後はUEFAチャンピオンズリーグでオランダのPSVをホームに迎える。

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レアル・マドリーはチャンピオンズリーグでも好調を維持しており、4戦全勝で勝ち点12を獲得。首位に立つ前回王者パリ・サンジェルマンとは得失点差で2位につけている。